МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. "Группа двадцати" впервые в истории провела экстренный саммит по видеосвязи, темой обсуждения стала пандемия COVID-19 и ее экономические последствия.

Президент России участвовал в онлайн-конференции из своего кабинета в Ново-Огарево. Своих коллег он видел на большом экране, сидя за рабочим столом и слушая синхронный перевод выступлений. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме, но по итогам саммита многие участники обнародовали свои позиции и отрывки из выступлений по ключевым вопросам.

ИТОГИ ОНЛАЙН-САММИТА

В итоговом заявлении лидеры обозначили два основных направления деятельности: взаимодействие по непосредственной борьбе с COVID-19 и меры в социально-экономической сфере для минимизации негативного влияния пандемии.

В области здравоохранения одним из главных решений стала договоренность выделить средства ВОЗ для борьбы с COVID-19. Также "двадцатка" намерена обмениваться информацией о распространении коронавируса и его свойствах, увеличить производство изделий медицинского назначения. Министры здравоохранения G20 в апреле поделятся практикой борьбы с COVID-19 и выработают набор срочных совместных мероприятий.

На макроэкономическом уровне лидеры поставили задачи восстановить глобальный рост и сохранить стабильность рынков. "Двадцатка" также намерена оказать помощь всем нуждающимся в поддержке странам. Участники заявили о вливании в мировую экономику пяти триллионов долларов в рамках своей фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для борьбы с последствиями пандемии. Как и в случае с вопросами здравоохранения, более детально проработать план действий должны будут министры финансов и руководители ЦБ стран объединения.

Особого внимания удостоились проблемы передвижения товаров, особенно первой необходимости, в условиях, введенных многими странами транспортных ограничений. "Группа двадцати" заявила о необходимости обеспечить свободные потоки медицинских товаров, сельхозпродукции, держать рынки открытыми, не допустить излишнего вмешательства в транспортное сообщение, обеспечить "прицельные, пропорциональные, прозрачные и временные" меры по защите здоровья людей.

Отдельно было обозначено намерение защитить жизни людей, сохранить рабочие места и доходы, а также поддержать малый и средний бизнес, который принимает на себя самый сильный удар экономических последствий пандемии.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

После завершения видеоконференции ряд лидеров обозначили свои приоритеты в обсуждавшейся повестке. Многие из них нашли отражение в итоговом документе.

Председатель "Группы двадцати", король Саудовской Аравии Сальман во вступительном слове подчеркнул необходимость укрепить глобальную готовность противостоять опасным болезням в будущем.

Для председателя КНР Си Цзиньпина важной стала тема сохранения свободного доступа к рынкам, он заявил о необходимости снять барьеры для свободного передвижения товаров, чтобы способствовать восстановлению мировой экономики. Китай, первым столкнувшийся с новым коронавирусом и сумевший подавить его распространение на своей территории, также намерен форсировать поставки лекарственного сырья и противоэпидемических средств.

О важности открытости торговых потоков заявили и главы Еврокомиссии и Евросовета. Представители Брюсселя отдельно обратились к G20 с просьбой помогать друг другу для возвращения на родину граждан, застрявших за границей из-за мер против COVID-19. Важной инициативой ЕС стало предложение взять на себя организацию международного сбора взносов для финансирования разработки и внедрения вакцины против COVID-19.

Президент Турции Реджеп Эрдоган также присоединился к хору голосов против протекционизма. Турецкий лидер заявил о необходимости обмена информацией об эпидемии и не обошел стороной важную для Анкары проблему беженцев, которые, по его словам, наиболее беззащитны перед лицом эпидемии. Он предложил создать в рамках G20 рабочую группу по помощи беженцам и жителям зон конфликтов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил обеспечить возможность передвижения врачей, ученых и предпринимателей в условиях борьбы с пандемией COVID-19. Сеул также выступил за международное сотрудничество в разработке вакцин и лекарств, обмене клиническими данными о вирусе и опытом в борьбе с эпидемией.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал разработать конкретный план действий по борьбе с глобальной пандемией, а президент Аргентины Альберто Фернандес предложил странам G20 создать глобальный чрезвычайный фонд по борьбе с коронавирусом.

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Владимир Путин дал мрачный прогноз — проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. Ключевой риск – долгосрочная безработица.

По мнению президента РФ, в сложившихся условиях "двадцатке" необходим общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки экономик и восстановления доверия на мировых рынках. В экономическом плане Путин предложил ввести солидарный мораторий на ограничения по товарам первой необходимости и их закупкам, а также на период кризиса создать зеленые коридоры для медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий, свободные от торговых войн и санкций. Еще одна предложенная мера – специальный фонд под эгидой МВФ.

В области здравоохранения Путин предложил ВОЗ направить усилия на выявление скрытых эпидемий коронавируса в странах, где нет возможности проводить тестирование. А странам "двадцатки" нужен регулярный обмен достоверной информацией о развитии пандемии и мерах борьбы с ней.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?

Российские эксперты осторожно оценивают результаты видеоконференции на высшем уровне. Один из важных вопросов, который поднимался на саммите, — необходимость отказа от санкций, чтобы все страны могли эффективно бороться с пандемией. Хотя соответствующий пункт есть в итоговом документе G20, не все страны могут реализовать эту договоренность на практике, считают эксперты.

Наиболее яркий пример – США, которые на протяжении многих лет продвигали санкционную политику в отношении других государств. По мнению главного научного сотрудника института "Диалог цивилизаций" Алексея Малашенко, Вашингтону будет трудно отказаться от этой практики.

"То, что делают американцы, можно назвать двойственным курсом, но он неизбежен, потому что отказаться от того, что было сделано раньше, только по причине коронавируса — это значит признать ну если не поражение, то во всяком случае несостоятельность политики", — сказал эксперт.

По мнению программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) и клуба "Валдай" Ивана Тимофеева, сохранение санкций скорее всего снизит эффективность наиболее перспективного механизма взаимодействия — координации на уровне Центробанков и финансовых институтов.

"Единственное, что я думаю, где может быть эффективная координация – это на уровне Центробанков и финансовых институтов, но опять же, их взаимодействие в период кризиса 2008-2009 годов было гораздо эффективнее в отношении России, так как тогда против РФ не действовали санкции. Сейчас они действуют, поэтому будут создавать определенные помехи", — подчеркнул эксперт.

Что касается ключевого решения в области здравоохранения — выделения средств ВОЗ для борьбы с коронавирусом, само по себе позитивное решение может оказаться недостаточным.

"Выделение средств в помощь ВОЗ — это всегда хорошо, средства идут на благие цели, но конечно, одной этой организации не справиться с такого рода проблемами", — заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

Тем не менее, "двадцатка" уже имеет опыт взаимодействия для преодоления глобальных кризисов, так что сама встреча, пусть и в виртуальном формате, является позитивным событием.

"Сам факт того, что саммит прошел – уже хорошо. В сущности, G20 создавалась в период масштабного финансового кризиса и зарекомендовала себя как антикризисный клуб, пусть и с ограниченными возможностями, но антикризисная повестка для "двадцатки" всегда была своей", — заявил Тимофеев.