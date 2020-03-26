МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Российские туроператоры выражают готовность начать вывозить туристов с Мальдивских островов, где с пятницы вступает в силу решение правительства о приостановке выдачи виз по прибытии в страну, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

АТОР отмечает, что российские туроператоры уже получили официальное письмо, информирующее о том, что с 27 марта в целях ужесточения мер по предотвращению риска распространения COVID-19 приостанавливается выдача виз иностранным гражданам, прибывающим на Мальдивы, в том числе россиянам.

"Мы получили данное сообщение на днях. Будем вывозить своих туристов в ближайшие дни", — приводится в сообщении АТОР слова генерального директора компании "АРТ-Тур" Дмитрия Арутюнова.

"В прошлом году Мальдивские острова заметно укрепили свои позиции на российском рынке. Островное государство приняло на 17,5% больше туристов из России, чем годом ранее, турпоток практически достиг отметки в 83,4 тысячи человек", — сообщили в Ассоциации.

По объему прироста Мальдивы уступили только Шри-Ланке, которая приняла в 2019 году почти 86,6 тысячи туристов из РФ, что на 34,2% превысило значения 2018 года.