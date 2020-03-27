БРЮССЕЛЬ, 27 мар /ПРАЙМ/. Главы государств и правительств Евросоюза поручили министрам финансов в течение двух недель разработать общий план мер для поддержки экономики государств-членов союза, столкнувшихся с коронавирусом, сказала журналистам глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы поручили Еврогруппе в течение двух недель подготовить предложения", — сказала она.

В четверг вечером состоялась многочасовая видеоконференция европейских лидеров, на которой обсуждалась поддержка экономики стран-членов сообщества на фоне распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.