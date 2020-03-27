ВАШИНГТОН, 27 мар /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева, причем поддержка может оказаться больше, чем планировалось, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"На уходящей неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями по новому соглашению о расширенном кредитовании. Принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения с еще большим доступом (Украины к кредитам), чем намечалось ранее", — говорится в заявлении Георгиевой. Она не указала сумму возможного кредитования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими партнерами относительно предоставления Киеву помощи для преодоления последствий борьбы с коронавирусом. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении Киеву финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и надеется на положительный результат в ближайшее время.