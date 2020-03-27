БРЮССЕЛЬ, 27 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза создать "амбициозный" очередной общий бюджет, который бы помог ЕС восстановиться после проблем, вызванных новым коронавирусом.

По ее словам, Евросоюзу важно иметь бюджет, который может помочь бороться с последствиями кризисов, подобных нынешнему, вызванному распространением COVID-19.

"Есть призыв к амбициозному новому европейскому бюджету, который поможет экономике ЕС восстановиться", — заявила она на видео-пресс-конференции после совета лидеров стран ЕСю

Еврокомиссия уже приняла ряд мер по выделению средств бюджета ЕС, который наполняется в основном взносами стран союза, на поддержку европейской экономики, страдающей от этой пандемии.

В Евросоюзе сейчас идет непростая разработка нового семилетнего финансового плана, из которого впоследствии будут "нарезаться" ежегодные бюджеты ЕС. Новый финплан должен заработать с 2021 года.