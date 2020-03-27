БРЮССЕЛЬ, 27 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Эпидемия COVID-19 окажет долгосрочное влияние на мировую экономику, но Евросоюз продолжит предпринимать шаги по борьбе с последствиями пандемии, свидетельствует заявление лидеров стран ЕС после видеоконференции, где обсуждалась сложившаяся ситуация.

"Пандемия COVID-19 затрагивает людей и общества во всем мире и окажет долгосрочное влияние на глобальную экономику и торговлю", — говорится в заявлении.

Лидеры стран ЕС в этой связи попросили Еврогруппу — совет министров финансов стран еврозоны, который также собирается в расширенном формате с участием министров всех стран ЕС, представить им предложения по борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии в ближайшие две недели.

Саммит также отметил необходимость создать стратегию выхода из сложившейся ситуации.

"Мы должны начать готовить меры, необходимые для того, чтобы вернуться к нормальному функционированию наших обществ и экономик и к устойчивому росту", — говорится в заявлении.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом отметила определенную дилемму — меры против распространения COVID-19 в ЕС важно снимать не слишком рано, но и не слишком поздно, ведь от них серьёзно страдает экономика.

На фоне пандемии нового коронавируса ряд стран закрыли свои границы, сократили транспортное сообщение, "замедляют" социальную жизнь посредством карантинных мер — закрытия публичных мест, отмены мероприятий.

Лидеры ЕС отметили необходимость создания "скоординированной стратегии выхода" из сложившейся ситуации и "всеобъемлющего плана восстановления", а также "беспрецедентных инвестиций". Саммит попросил глав ЕК и Евросовета начать работу над планом действий в этом направлении.

Относительно усиленного контроля над внешними границами ЕС из-за коронавируса, лидеры стран союза намерены "своевременно оценить ситуацию и решить, продлевать или нет эти меры".

Главы государств ЕС призвали Еврокомиссию усилить работу по обеспечению Евросоюза необходимым медицинским оборудованием, свидетельствует заявление.

"ЕК в сотрудничестве с отраслью представит обзор запасов, производства и импорта и примет меры для улучшения ситуации", — говорится в нем.

ЕС также намерен активизировать усилия по разработке вакцины от COVID-19.

"Существует срочная необходимость обмениваться научной информацией и сотрудничать как внутри ЕС, так и во всем мире в решении проблемы разработки вакцины в кратчайшие сроки и сделать ее доступной для всех, кто в ней нуждается, без каких-либо географических барьеров. Мы будем расширять и ускорять нашу поддержку европейских исследовательских групп и компаний в этом отношении", — говорится в документе.

ЕС также намерен бороться с дезинформацией по коронавирусу посредством "своевременного и основанного на фактах информирования о том, что он делает" в этой сфере.