ВАШИНГТОН, 27 мар /ПРАЙМ/. Американская экономика переживает не лучшие времена из-за коронавируса, аналитики не исключают роста безработицы в разы, рецессии, веерных банкротств на фондовом рынке. Однако не все компании в плачевном состоянии. Продавцы продуктов питания, доставки, сервисов онлайн-обучения и развлечений, напротив, зарабатывают на кризисе.

Ведущие американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones за последние два месяца растеряли все, чем так гордился президент США Дональд Трамп. Пандемия и связанная с ней паника на фондовом рынке привели к тому, что эти два индекса пережили либо худшие дни за всю свою историю, либо с "чёрного понедельника" 1987 года. Но в этих обстоятельствах есть несколько компаний, в которые можно и нужно вкладываться, уверены аналитики, опрошенные РИА Новости.

КРИЗИС НЕ ПОМЕХА

Несмотря на то, что "все в основном падает", есть несколько "голубых фишек" на американском рынке, которые, по версии Bank of America Merrill Lynch, нужно покупать в 2020 году. Банк перечислил среди них технологичные компании, такие как Netflix, Alphabet inc. (Google) и ритейлеров Costco Wholesale Corp., Amazon Inc., Dollar General Corporation.

По данным аналитиков другого банка — Morgan Stanley (их слова приводит Zero Hedge) — именно американские ритейлеры переживают сейчас настоящий бум. В первые недели марта розничные продажи продуктов питания резко возросли — на 8%, что стало беспрецедентным ростом для бизнеса, который крайне медленно увеличивает прибыль. Причём, не исключено, что рост продолжится уже на двухзначные показатели, предупреждает банк.

Кроме этого, реагируют на рыночные тенденции американские компании продуктов быстрого приготовления, например, Tyson. Они расширили производство продуктов из курицы, свинины и говядины, переориентируя мощности, которые раньше были задействованы на обслуживание закрытых из-за пандемии ресторанов, на прямого потребителя и тоже не прогадали.

На то, что американские бизнесы, продающие продукты питания и товары для дома, стоят особняком от других ритейлеров, терпящих убытки, обратило внимание в своем обзоре и агентство Moody"s. "Между тем, такие розничные продавцы, как супермаркеты, аптеки, магазины и продуктовые склады выиграют, поскольку потребители будут запасаться продуктами питания и другими предметами первой необходимости", — отмечает рейтинговое агентство.

В выигрыше, по данным Moody's, такие компании, как Kroger, Walmart, Costco Wholesale, Target Corp. и Dollar General Corp. (сети дешевых продуктовых и товаров для дома) и CVS Health (сеть аптек). Их власти штатов считают необходимыми для жизнедеятельности? поэтому они продолжают работать в полную силу, отмечается в аналитическом обзоре.

УХОДЯТ В ОНЛАЙН

Кроме этого, в большом выигрыше ритейлеры, у которых до кризиса была развитая платформа онлайн-продаж. Благодаря этому, операционный доход в таких магазинах продуктов питания, как Whole Foods (принадлежит Amazon), Walmart и Kroger, значительно вырос, поскольку потребители стараются избегать посещения магазинов.

"Поэтому привлекательны для инвесторов сейчас именно такие компании. Это, например, Walgreens (сеть по продаже лекарств и товаров первой необходимости), Duane Reads, Dominos pizza — тоже одно из позитивных исключений на падающем рынке", — рассказал РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

Управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак добавляет, что помимо онлайн-ритейлеров, поставщиков продуктов питания и товаров для дома, обороты набирают бизнесы по предоставлению услуг онлайн-обучения. Например, Graham Holding Company, в которую входит Kaplan education business. Котировки компании за последние пять дней выросли почти на 14 %, свидетельствуют данные бирж.

AMAZON НА ВЗЛЕТЕ

Но самым привлекательным из всех (именно эта компания присутствует во всех топ-листах инвестиционных банков и аналитиков) является Amazon. "Из них Amazon, я бы сказал, самый сильный", — говорит Королев.

Он отмечает, что платформа собрала под своим "зонтиком" все самые привлекательные продукты и сервисы для клиентов, запертых дома пандемией — развлечения (просмотр фильмов, книги), доставку продуктов питания (Amazon приобрел ранее продуктового ритейлера Whole Foods) и товаров первой необходимости. При этом именно Amazon сейчас обладает наиболее развитой сетью центров доставки по всей Америке.

В этой связи компания сейчас переживает бурный рост. В то время, когда аналитики считают, какой будет безработица в США из-за кризиса, компания планирует нанять 100 тысяч новых работников для сбора, упаковки и доставки заказов.

Однако перед Amazon стоит крайне непростая задача, как справиться с этим ростом без ущерба для репутации. Генеральные прокуроры 32 штатов США обратились в среду к главе Amazon Джеффу Безосу с просьбой усилить контроль за взвинчиванием цен на товары первой необходимости на его платформе из-за коронавируса.

Прокуроры ссылаются также на исследование Американской исследовательской группы US PIRG, которая обнаружила, что цены на 1 из 6 продуктов, продаваемых непосредственно через Amazon, выросли на 50% из-за пандемии. Иногда рост бывает и в 10 раз. Например, на бутылочку санитайзера, который стал стоить 250 долларов вместо 25 долларов.

Впрочем, ранее онлайн-ритейлер заверил, что принимает все необходимые меры с целью предотвратить взвинчивание цен на товары, представленные в его магазинах.