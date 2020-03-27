МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Ситуация с коронавирусом в России стала причиной резкого увеличения спроса на многие товары за последние дни, однако больше всего россиян интересовали фармацевтические товары — покупки в этой сфере увеличились почти на 30%, говорится в исследовании единой платформы автоматизации маркетинга Mindbox, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Сильный рост произошел в фармацевтической индустрии. Всего за неделю количество онлайн-предзаказов, а также покупок в аптеках в среднем выросло на 29% (по сравнению с предыдущими тремя неделями). Средний чек увеличился в среднем на 14%. При этом больше покупок совершается в тех аптеках, которые лучше всего представлены в онлайн-формате — есть информация о наличии товара и расположении аптеки, есть возможность сделать предзаказ с доставкой в ближайшую аптеку", — говорится в отчете по итогам исследования потребительской активности с 15 по 21 марта.

Статистика показывает, что сегмент "Финансы и займы" вырос по количеству совершенных онлайн-заявок в среднем на 20%, при этом чек почти не изменился. Потребительская активность увеличилась и в категории "Техника и электроника" — количество заказов выросло в среднем на 12%, а средний чек вырос в среднем на 23%.

"Противоположная ситуация наблюдается в индустриях с основной долей бизнеса в офлайн. Значительно сократилось количество заказов в категории "Мода и одежда" в среднем на 28% — средний чек не изменился. Количество офлайн-покупок детских товаров сократилось на 20%, при этом онлайн-заказы выросли на 30%", — добавляют аналитики.

Онлайн-заказы в категории "Рестораны быстрого питания" сократились в среднем на 9% при том, что средний чек не изменился. Наименьшее падение ощущают только те компании, в которых хорошо развита система доставки готовых блюд. Критический спад наблюдается в покупках билетов на мероприятия — на 66%.

"Данные собраны по крупному и среднему федеральному бизнесу (от 5 тысяч заказов и более в неделю), то есть, когда карантин активно распространится на регионы, падение в затронутых индустриях станет более значительным", — предполагает генеральный директор Mindbox Александр Горник.