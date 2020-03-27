ТОКИО, 27 мар — ПРАЙМ. Японский производитель электроники компания Sony из-за распространения нового типа коронавируса переводит 20 тысяч сотрудников на удаленный режим работы, сообщила компания Киодо.

Режим будет действовать до конца апреля. Он распространяется на 20 тысяч сотрудников по всей стране, занятых в сферах производства телевизоров и полупроводников. Новых сотрудников компании, которые должны были приступить к работе с началом финансового года 1 апреля, попросили оставаться дома и по интернету знакомиться с работой и проходить обучение. Также будет отменена церемония поступления в компанию в головном офисе в Токио.

Несмотря на призывы правительства и местных администраций работа на дому в Японии пока не получила широкого распространения. Частично это может быть связано с тем, что к середине марта удалось избежать взрывного роста заболеваний новым типом коронавируса и жизнь стала возвращаться в привычное русло. Однако, как показала статистика последних нескольких дней, это незамедлительно сказалось на резком росте заболеваний, прежде всего в Токио.

На данный момент в Японии выявлено 1402 случая заражения внутри страны и 712 случаев заражения на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Всего заболевших 2114 человека, погибли 57 человек, 960 человек выздоровели и выписались из больниц.