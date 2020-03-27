МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Мораторий на штрафы для малого и среднего бизнеса будет действовать в России до конца года, при этом оплату уже выписанных можно будет отсрочить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы введём мораторий на начисление штрафов до конца этого года. Если они уже были начислены, то начиная с 1 апреля их оплату можно будет отложить также до конца года. Рассчитываем, что одновременно снижение налоговых платежей и двукратное сокращение страховых взносов помогут сохранить уровень занятости и в целом поддержат бизнес", — сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства.

Он также добавил, что в России будет организован мониторинг ситуации с малым и средним бизнесом.

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ

Власти РФ планируют обеспечить малый и средний бизнес беспроцентными займами на неотложные нужды, в первую очередь, на выплату зарплат, первые предприниматели должны получить такие кредиты уже на следующей неделе, заявил также Мишустин.

"Мы хотим, чтобы предприниматели сохранили свой бизнес и деловых партнеров, а сотрудники — рабочие места и уверенность в завтрашнем дне. Для этого по поручению президента мы готовим целый ряд дополнительных мер… Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт — это беспроцентный заем на неотложные нужды, и в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам", — сказал Мишустин.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС — ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИКИ

Малый и средний бизнес является важнейшей составляющей экономики России, поэтому власть должна знать, с какими проблемами он сталкивается, и в условиях распространения коронавируса сделать все возможное, чтобы ему помочь, заявил Мишустин.

"Малый и средний бизнес — это, наверное, сейчас важнейшая составляющая экономики России, и для его развития важно нам самим подробно погружаться в проблемы предпринимательского сообщества, я имею в виду правительство России, знать, с какими трудностями сталкивается бизнес, из первых рук. Только так можно сделать поддержку государства более эффективной", — сказал Мишустин.

Он добавил, что в последний месяц события для бизнеса развивались" по негативному сценарию" из-за ограничительных мер, в том числе в отношении ряда предприятий малого и среднего предпринимательства, чтобы снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции.

"Хочу подчеркнуть, что государство сделает все возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу", — пообещал председатель правительства.

Мишустин добавил, что для поддержки бизнеса в настоящее время прорабатывается, в частности, возможность предоставления предприятиям малого и среднего предпринимательства шестимесячной отсрочки по всем налогам, кроме НДС, введения моратория на начисление штрафов до конца года, временной отсрочки для таких предприятий по платежам при аренде государственного и муниципального имущества. Также принято решение о полугодовом моратории на банкротство, предусмотрены существенные изменения в законодательство по госзакупкам, которые будут действовать до конца 2020 года.

"Если поставщик не сможет закрыть контракт из за обстоятельств, связанных с коронавирусной инфекцией, то сроки его исполнения могут быть скорректированы, а штрафные санкции применяться не будут", — пояснил премьер.

Он добавил, что в случае необходимости будет также расширен перечень отраслей, которые нуждаются в помощи.

"Важно уже сейчас поддержать небольшие предприятия, а также создать стимулы для их будущего развития. Мы хотим, чтобы предприниматели сохранили свой бизнес и деловых партнёров, а сотрудники — рабочие места и уверенность в завтрашнем дне", — добавил он.

Мишустин ранее в марте поручил федеральным органам власти до 1 мая приостановить назначение выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок для бизнеса, а внеплановые проверки проводить только в исключительных случаях, минимизировав их число. Минэкономразвития было поручено проработать с Генпрокуратурой вопрос обоснованности проведения внеплановых проверок. Предприниматели на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг высказались за продление моратория на проверки малого и среднего бизнеса, и глава государства заявил, что это неплохое предложение. Он также пообещал рассмотреть возможность внесения коронавируса в список форс-мажоров не только по госконтрактам, но и в "обычных хозяйственных отношениях между юридическими лицами".