ДОХА, 27 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азизи бен Сальман аль Сауд не обсуждал со своим российским коллегой Александром Новаком вопрос увеличения числа участников сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и не ведет никаких переговоров по балансировке рынка, сообщил в пятницу Саудовскому агентству новостей SPA представитель минэнерго королевства.

"Нет никаких контактов между министром энергетики принцем Абдель Азизом бен Сальманом и министром энергетики РФ по увеличению числа членов сделки ОПЕК+", — отметил представитель минэнерго.

"Никакие переговоры для достижения договоренности по балансировке нефтяного рынка не ведутся", — добавил он.