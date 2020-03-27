МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова считает, что соблюдение мер безопасности, рекомендованных президентом РФ и правительством страны, и отказ от поездок в ближайшее время помогут россиянам сохранить возможность свободно путешествовать уже этим летом, сообщает официальный портал ведомства.

В связи с поручение правительства РФ от 27 марта 2020 года Ростуризм рекомендует туристам, планирующим поездку по России, рассмотреть варианты переноса сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки.

Туристам, забронировавшим тур или самостоятельную поездку по России, ведомство советует подумать о переносе сроков путешествия на иные удобные даты, по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения.

Туроператорам, реализующим туристский продукт по России, отелям и другим средствам размещения, Ростуризм рекомендует содействовать туристам в переносе сроков путешествия, находить иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

"Прошу наших граждан отнестись к ограничениям со всей серьезностью – это делается для нашей общей безопасности. Я также обращаюсь с просьбой ко всем туристам временно воздержаться от поездок и перенести свой отдых на более позднее время. Туроператоров и отели прошу оказать максимальное содействие в переносе времени поездки, по возможности, не меняя условий отдыха. Я очень рассчитываю, что предпринимаемые нашей страной меры позволят россиянам уже этим летом свободно путешествовать", — приводятся в сообщении слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.