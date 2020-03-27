БРЮССЕЛЬ, 27 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия расширила возможности стран ЕС предоставлять страхование по краткосрочным экспортным кредитам из-за экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса, свидетельствует сообщение ЕК.

Меры, предпринимаемые против распространения COVID-19, оказали глубокое влияние на европейскую экономику, отметила ранее глава ЕК. В борьбе с пандемией страны вводят ограничения на социальную жизнь, закрывая общественные места, такие как рестораны, отменяя публичные мероприятия, закрывая границы и сокращая транспортное сообщение.

"Европейская комиссия решила временно исключить все страны из списка государств с рыночным риском", установленного в определенном документе по страхованию краткосрочных экспортных кредитов, говорится в релизе.

Это сделает государственное страхование краткосрочных экспортных кредитов более доступным в свете текущего кризиса, связанного со вспышкой нового коронавируса, отмечает ЕК.

Экспортные кредиты позволяют иностранным покупателям товаров и услуг отсрочить платежи. Отсроченный платеж подразумевает кредитный риск для продавца, от которого он себя страхует. В основном такое страхование осуществляют частные компании.

Правила ЕС, которые сейчас были временно изменены – до 31 декабря текущего года, предполагали, что такая торговля внутри ЕС, а также с рядом стран ОЭСР, в принципе, не должна страховаться государством или страховщиками с господдержкой.

После того как некоторые государства ЕС отметили, что ждут глобального сокращения рынка частного страхования для экспорта из-за вспышки коронавируса, ЕК начала срочные консультации с рынком и затем приняла соответствующее решение по страхованию, говорится в релизе.

Эти консультации указали на грядущую нехватку частного страхования для экспорта во все страны. В то же время ожидается, что спрос на страхование значительно вырастет в результате нынешнего кризиса, отметила ЕК.