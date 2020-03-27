МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Американская компания Apple запустила для граждан США мобильное приложение и интернет-сайт с обновленными рекомендациями и информацией по коронавирусу нового типа, говорится в опубликованном на сайте заявлении компании.

Сообщается, что приложение и сайт были разработаны совместно с Центром по предупреждению и контролю заболеваний (CDC), комитетом Белого дома по борьбе с коронавирусом и Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA), "чтобы помочь людям оставаться в курсе и принимать надлежащие меры для защиты своего здоровья во время распространения COVID-19".

Как отмечают в компании, в приложении и на сайте пользователи могут ответить на ряд вопросов о факторах риска, воздействии и симптомах. На основе их ответов они получат соответствующие рекомендации CDC о том, как действовать дальше. Однако компания подчеркивает, что приложение или сайт не заменяют рекомендаций медиков или государственных и местных органов здравоохранения.

Кроме того, приложение и сайт предоставят доступ к ресурсам, где люди смогут получить новую информацию и необходимую поддержку. Пользователи в США теперь также смогут задать вопрос "Как узнать, есть ли у меня коронавирус?" голосовому помощнику Siri и получить доступ к необходимой информации.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13.00 по местному времени (20.00 мск), число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в пятницу достигло 92,9 тысячи, скончались 1380 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.