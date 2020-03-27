ВАШИНГТОН, 27 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса.

Ранее пакет помощи был единогласно одобрен сенатом, а затем — палатой представителей.

Пакет включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым каникулам для малого бизнеса, 250 миллиардов на расширенное страхование безработицы. 300 миллиардов долларов пойдут на прямые выплаты работающим американцам в качестве единовременной поддержки. Дополнительные средства выделены на пособия по безработице.

Еще 500 миллиардов долларов пойдут на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, штатов и городов, которые наиболее пострадают от последствий коронавируса. В том числе там предусмотрены 29 миллиардов на поддержку пассажирских и грузовых авиаперевозчиков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в США приблизилось к 100 тысячам, почти 1500 человек умерли.