ВАШИНГТОН, 28 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Односторонний выход Российской Федерации из соглашения с США об избежании двойного налогообложения не противоречит международным нормам, и такая возможность предусмотрена этим договором, отметили в беседе с РИА Новости опрошенные эксперты.

Как на такое решение отреагируют в США они, однако, сказать затруднились. С одной стороны, США могут согласиться с таким выходом и начать облагать все бизнесы, работающие как в РФ, так и в США, по своим правилам. Либо они пойдут на пересмотр соглашения. Но это, в свою очередь, может занять достаточно длительный срок, предупреждают собеседники агентства.

Ранее президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты, отметив, что РФ готова разорвать соглашения со странами, не согласными с такими мерами.

Как рассказала РИА Новости юрист-международник, управляющий партнер Beier & Partners Елена Байер, РФ, согласно пунктам договора, уже получила право выйти из этого соглашения в любое время. Если такое решение будет принято, Россия лишь должна уведомить второго участника договора о выходе за полгода до этого.

Юрист напомнила, что в отношении США соглашение об избежании двойного налогообложения действует с 1993 года Тем временем, в статье 28 соглашения прямо говорится о том, что "каждое договаривающееся государство может прекратить действие договора в любое время по истечении 5 лет со дня вступления договора в силу путем передачи по дипломатическим каналам, по меньшей мере за шесть месяцев, письменного уведомления о прекращении действия".

Сейчас по договору с США, когда резидент РФ получает дивиденды от деятельности зарубежной компании, он должен уплатить 13% согласно НК РФ. В этом случае американская IRS (налоговая) может потребовать доплатить до процентной ставки США, если она выше, чем в РФ (в США прогрессивная система налогообложения пропорционально уровню дохода). Также существует альтернативная возможность уплаты 5-10% в США и, соответственно, недостающая разница (8-3%) оплачивается в России.

По словам юриста, главный выгодополучатель от таких договоров – налогоплательщик, а вот российский бюджет, напротив, теряет.

"На данный момент у России 80 действующих соглашений об избежании двойного налогообложения с зарубежными странами. Используя соглашения, налогоплательщик значительно экономит на налогах, а казна РФ недосчитывается до 11% возможных поступлений в бюджет", — отметила Байер.

"Насколько такие действия (выход из договора РФ) законны с точки зрения американского законодательства, на мой взгляд, рассматривать нецелесообразно, поскольку, в первую очередь, соответствовать такой выход должен нормам международного права. C учетом вышесказанного я не вижу здесь ничего, что бы нормам международного права противоречило", — отметила она.

Но при этом эксперт затруднилась сказать, как на такое решение РФ могут отреагировать США.

"Сложно предугадать действия IRS в случае выхода России из соглашения, но, если соглашение по распределению налогового бремени не будет достигнуто, они вполне могут применять в отношении российских бенефициаров 30-процентную ставку, предназначенную для нерезидентов", — отметила юрист.

Управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак, у которого есть бизнес и в РФ, и в США, добавляет, что не исключено, что стороны все же пойдут на пересмотр соглашения.

"Если речь пойдет об изменении условий соглашения об избежании двойного налогообложения, которое имеется со Штатами, то формируется группа, и обсуждаются изменения, которые потом выносятся на ратификацию. Обычно такие соглашения строятся на основе взаимности, то есть американская сторона может видоизменить применяемую ставку в сторону увеличения", — отметил Шостак.