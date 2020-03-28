МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Британская компания OneWeb, которая запускает спутники с космодромов Восточный и Байконур, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк, говорится в заявлении компании.

"Компания (OneWeb – ред.) и некоторые из ее контролируемых филиалов добровольно подали заявку о предоставлении защиты в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве в суд по делам о банкротстве по Южному округу штата Нью-Йорк", — говорится в заявлении.

Как отметили в компании, с начала года OneWeb вела переговоры с целью привлечения инвестиций. Несмотря на то, что компания могла получить финансирование уже в ближайшем будущем, процесс получения необходимых средств затрудняли ухудшение экономической ситуации в мире и нестабильность рынков, связанных с распространением COVID-19.

В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С Байконура намечались девять пусков (два уже выполнены), с Восточного — шесть, с Куру — шесть (один уже выполнен).

OneWeb планировала создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.