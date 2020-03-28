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МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Кабмин одобрил в основном проект Транспортной стратегии РФ до 2035 года, сообщается в субботу на сайте правительства РФ.

Проект Транспортной стратегии внесён Минтрансом РФ. Его реализация обеспечит связанность территорий России, экономически эффективную перевозку грузов, доступность, качество и безопасность транспортных услуг для населения, а также встраивание российской транспортной системы в международные транспортные коридоры.

"Одобрить в основном проект Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года", — говорится в сообщении.

Также кабмин поручил Минтрансу до 2 апреля представить в правительство РФ предложения по приоритизации и возможной корректировке пообъектного состава проектов, включённых в проект стратегии, с учётом наличия проектно-сметной и градостроительной документации, возможностей бюджета по их финансированию, а также готовности к освоению средств на их создание.

Минтранс совместно с Минпромторгом в недельный срок после принятия Транспортной стратегии должен утвердить потребность в основных типах воздушных судов до 2035 года, определить перечень и приоритетность строительства аэропортов. Сделано это будет на основании базовых показателей прогнозируемого пассажиропотока, перевозимого авиационным транспортом, в том числе минуя московский авиационный узел.

Также кабмин поручил Минтрансу России до 27 апреля правительству согласованные с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу предложения по обеспечению завершения строительства участка железной дороги Кызыл – Курагино.