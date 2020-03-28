МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. РЖД из-за ситуации с коронавирусом ввели для пассажиров старше 65 лет с билетом, купленным в кассе, возможность дистанционно отменить поездку на поезде, сообщает компания.

"Специально для пассажиров старше 65 лет, которые находятся на карантине или которым не рекомендовано посещать общественные места в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19, холдингом "РЖД" разработана технология возврата неиспользованных проездных документов на поезда отправлением до 1 июня 2020 года, оформленных в билетных кассах", — говорится в сообщении РЖД.

Пассажир этой возрастной группы может обратиться в единый информационно-сервисный центр РЖД по телефону 8-800-775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку.

"Оператор ЕИСЦ фиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки. Также оператор согласовывает с пассажиром пункт продажи, где он в течение полугода может вернуть денежные средства после снятия ограничений при наличии оригинала проездного документа", — сообщает компания.

При этом неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов. С условиями возврата в остальных случаях можно ознакомиться на официальном сайте РЖД.

Компания напоминает, что электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Также вернуть неиспользованный проездной документ в билетную кассу вместо пассажира старше 65 лет могут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности.