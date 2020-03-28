МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Минпромторг создал консультационный совет, который будет помогать российским продавцам оперативно переходить в онлайн, говорится в сообщении ведомства.

На прошлой неделе российские непродовольственные ритейлеры в письме премьер-министру Михаилу Мишустину сообщили, что из-за коронавируса столкнулись со значительным падением посещений своих магазинов. Это отразилось на продажах — сопоставимая с прошлым годом выручка упала в среднем в два раза.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. В обращении к гражданам 25 марта глава государства пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России. В этот период во многих российских регионах будут закрыты торговые центры.

"Минпромторг России для оперативной методической помощи торговым предприятиям создал консультационный совет по цифровой трансформации бизнеса и переходу в онлайн", — говорится в сообщении министерства.

В консультационный совет вошли гендиректор еВау на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов, руководитель "Яндекс.Маркет" Максим Гришаков, партнер клуба ChinaHow Марк Завадский, главный исполнительный директор Elixir Fine Foods и партнер инвестфонда REDandels Александр Васильев, основатель бизнес-школы электронной коммерции iWENGO Юлиана Гордон и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

Координировать работу совета будут президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов, президент Союза деловых людей Илья Тимошин и исполнительный директор НАДТ Михаил Яценко.

Совет принимает запросы на консультационную помощь по цифровой трансформации торговли по почте info@namo.ru, телефону +7-495-973-2011 и WhatApp +7-965-263-5042.