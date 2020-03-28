КИЕВ, 28 мар /ПРАЙМ/. Снижение расчетов за коммунальные услуги во время карантина может привести к невозможности выплаты заработной платы энергетикам, заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил компетентным органам проработать вопрос компенсации гражданам части коммунальных платежей, которые увеличатся из-за карантина в связи с коронавирусом. В условиях карантина за несвоевременную оплату коммунальных услуг с граждан не будут взыскивать неустойку.

"Снижение расчетов во время карантина может привести к негативным экономическим последствиям, невозможности выплаты заработной платы нашим энергетикам. Минекоенерго понимает потенциальную угрозу снижения расчетов и поэтому включается в информационную кампанию с потребителями о необходимости осуществлять коммунальные платежи", — сказал Рябчин.

По его словам, кабмин вместе с профильным комитетом Верховной Рады прорабатывает решение, которое позволит выйти из кризиса с минимальными последствиями.

"При этом наша общая критическая задача — обеспечить людей теплом, газом, электроэнергией и не допустить кризиса неплатежей", — добавил он.

Замминистра предложил рассмотреть различные сценарии развития событий для каждого предприятия и предусмотреть оперативные действия в условиях кризиса. "Главное — это люди, их жизнь и здоровье", — подчеркнул Рябчин.

Украинский кабмин ранее из-за угрозы распространения коронавируса ввел карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Не работает метро. Правительство на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля.

Минздрав Украины в субботу сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Украине составляет 311 человек, восемь человек умерло, пять пациентов выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 512 тысяч случаев заражения, свыше 23 тысяч человек скончались.