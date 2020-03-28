МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Дефицита электроники в России из-за закрытия границ не ожидается, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского сотового ритейлера "Связной".

Правительство России для борьбы с коронавирусом приняло решение с 30 марта ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Ограничения не коснутся водителей грузовиков.

"Товарный запас компании позволит обеспечить текущий потребительский спрос", — сказали в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.