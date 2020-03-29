БРЮССЕЛЬ, 29 мар /ПРАЙМ/. Европейская комиссия намерена предложить изменения в обсуждаемый проект долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы для эффективной борьбы с экономическими последствиями коронавируса. Об этом говорится в распространенном заявлении президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

"Чтобы обеспечить восстановление, Комиссия предложит изменения в проект долгосрочного бюджета (MFF), что позволит противостоять последствиям кризиса коронавируса", — говорится в документе. В ЕК подчеркнули, что параллельно идет работа Еврогруппы по подготовке предложений по экстренным мерам помощи евроэкономике в рамках истекающего в 2020 году действующего долгосрочного бюджета".

В заявлении указывается, что ЕК намерена, в частности, предложить "пакет стимулов, который обеспечит поддержание сплоченности внутри Союза благодаря солидарности и ответственности".

"Параллельно Комиссия работает над предложениями по этапу восстановления… В качестве первого шага в настоящее время мы работаем над максимальной гибкостью существующих фондов, в частности, структурных. Это обеспечит немедленную поддержку", — заявила президент ЕК.

В феврале в Брюсселе прошел специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы. Предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем проект бюджета так и не нашел поддержки европейских лидеров и был направлен в Еврокомиссию на доработку. Лидеры 27 стран пока не могут договориться ни о параметрах формирования бюджета, ни о конкретных статьях расходов. По данным СМИ, ряд финансово благополучных стран Западной Европы не поддерживают идею увеличения взносов в общеевропейский бюджет. При этом страны Восточной Европы выступают против сокращения помощи наиболее нуждающимся регионам.