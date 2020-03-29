МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и регионам с 1 июня 2020 года начать ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить осуществление (начиная с 1 июня 2020 года) ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно", — говорится в поручении.

Властям регионов поручено ускорить с учетом ранее данных поручений передачу налоговым органам необходимой информации. Срок исполнения — до 10 мая.

Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Они должны предоставляться семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Предполагалось, что выплаты начнутся в июле, однако в марте президент РФ попросил правительство форсировать организационные мероприятия, чтобы граждане начали получать выплаты уже в июне.

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что из федерального бюджета будет выделено почти 105 миллиардов рублей, а из региональных — еще примерно 31,5 миллиарда, чтобы начать выплаты на месяц раньше.