МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

"Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста", — говорится в сообщении.

Уточняется, что покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор.

Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Спецпропуска для передвижения по Москве пока не требуются, они понадобятся после публикации отдельного акта, пояснил оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. "Спецпропуска из п.9.3 указа, их вид, порядок выдачи, способ получения будет определен отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются", — говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

В Москве также вводится компенсация безработным, общий размер пособия и новой выплаты составит 19,5 тысячи рублей в месяца, сообщается на сайте мэра столицы.

Мэр подчеркивает, что в нынешней непростой ситуации многие москвичи потеряют работу. Сообщается, что для помощи им будет разработан специальный комплекс мер поддержки.

"В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений", — говорится в сообщении.

Жители Подмосковья также не должны покидать дома из-за угрозы распространения коронавируса, исключения составляют обращения за экстренной медпомощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, поход в ближайший продуктовый, в банк и салон связи, выгул домашних животных, вынос мусора, сообщили в оперативном штабе Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Граждане не должны покидать дома. Исключения: обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома, вынос мусора", — говорится в сообщении.