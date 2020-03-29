МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Сервис онлайн-заказа такси "Ситимобил" уверен, что такси продолжит работу в Москве после новых мер по борьбе с распространением коронавируса, хотя и в менее активном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы независимо от возраста. В указе мэра поясняется, что данные ограничения не распространяются на граждан со спецпропусками.

В "Ситимобил" отметили, что поддерживают любые необходимые меры, направленные на сдерживание вируса. При этом в компании добавили в нынешних условиях такси играет важную роль.

"Такси играет большую роль в помощи ограничения социальных контактов людей и дистанцировании от массового скопления граждан. Врачам необходимо ездить на работу, волонтёрам — по запросам пенсионеров, также как и сотрудникам служб обеспечения жизнедеятельности города. Именно поэтому мы уверены, что такси продолжит работу в период ограничений, хоть и в менее активном режиме, чем в обычные дни", — сказали в пресс-службе "Ситимобил".

Согласно указу мэра Москвы, с 30 марта покидать квартиру можно только в случае обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Выходить можно для поездки на работу, которая не приостановлена в соответствии с указом, а также для осуществления деятельности, связанной с передвижением по Москве, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не запрещена указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом. Также разрешается выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, и вынос мусора до ближайшего места накопления отходов.