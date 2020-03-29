МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Российский интернет-магазин Ozon готов увеличивать ресурс службы доставки в условиях перехода Москвы на режим домашней самоизоляции, сообщила РИА Новости директор по связям с индустрией и корпоративным отношениям Ozon Мария Заикина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 30 марта домашний режим самоизоляции должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста.

"Ozon продолжит работать в режиме повышенной готовности, поскольку мы — компания, которая обеспечивает население товарами первой необходимости, давая возможность бесконтактного получения заказов. Мы готовы быстро увеличивать ресурс службы доставки, находимся на постоянной связи с городскими службами, подали данные о машинах нашей курьерской службы, поэтому уверены, что будем продолжать работу в усиленном режиме", — рассказала Заикина.

В Ozon добавили, что пункты выдачи заказов и постаматы продолжат работу. Большая часть постаматов расположена в продуктовых сетях. "То есть люди могут совместить получение заказа с запланированным редким выходом в магазин", — пояснила Заикина.

В интернет-компании добавили, что на складах и в пунктах выдачи усилен режим уборки. Меры личной гигиены сотрудников повышены. Компания также стимулирует клиентов совершать безналичную оплату и ограничивает число посетителей, которые могут находиться в пункте выдачи заказов одновременно. "Наши агенты доставки проходят предрейсовые осмотры и специальные брифинги, передвигаются на автомобилях и осуществляют бесконтактную доставку, число их контактов с людьми сведено к минимуму", — добавили в компании.

Согласно указу мэра, покидать квартиру можно только в случае обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Выходить можно для поездки на работу, которая не приостановлена в соответствии с указом, а также для оказания транспортных услуг и услуг доставки. Выходить на улицу можно до ближайшего продуктового магазина и аптеки. Также разрешается выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, и вынос мусора.