МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Российские интернет-магазины готовы обеспечивать жителей всеми необходимыми товарами в условиях карантина, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

В воскресенье вечером в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений.

"Интернет-магазины готовы обеспечивать население страны всем необходимым. Внутри отрасли, на площадке АКИТ мы сейчас обсуждаем стандарты, по которым будут работать пункты выдачи заказов и курьерская доставка. Они будут жестче, чем требования Роспотребнадзора", — ответил Соколов на вопрос о готовности членов ассоциации к работе в карантина

По его словам, коронавирус — очень серьезное заболевание.

"Никто не собирается лишать людей возможности заказывать себе товары, но люди должны понимать, что нужно в эту неделю постараться максимально не выходить из дома", — подчеркнул Соколов.

По его словам, интернет-торговля позволит людям находиться дома и не распространять вирус.

Президент АКИТ добавил, что к пунктам выдачи заказов у дома, которые продолжат работу, будут предъявлены дополнительные требования: нельзя будет примерить одежду, не будет дополнительного товарного ассортимента, чтобы люди не задерживались в помещениях. "Мы будем стараться свести время контакта в пунктах выдачи заказов к минимуму и рекомендовать интернет-магазинам работать только с предоплаченными заказами", — сказал он.