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КОММЕРСАНТ

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— Невыходное положение — Московский регион с понедельника, 30 марта, начал переход на жесткий карантин по коронавирусной инфекции вместо предполагавшегося ранее рекомендательного.

— Вирус бы делать из этих людей-2 — Специальный корреспондент "Ъ" продолжает исследовать душу русского человека, в разгар коронакризиса уехавшего отдыхать в Таиланд.

— Человек человеку вирус — Захлестнувшая планету коронавирусная инфекция продолжает свое гибельное шествие по миру, несмотря на все меры противодействия: в США поставлен рекорд по числу заболевших, в Италии — по числу погибших.

— Зерно приросло к Сибири — В дополнение к экспортной квоте в России начинают действовать негласные ограничения на продажу зерна внутри страны.

— Лекарствам выписывают льготный проезд — Пациентские организации хотят обезопасить россиян с хроническими заболеваниями, получающих льготные препараты, от риска заражения коронавирусом.

— Скорую помощь заправляют рублями — Врачи, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, смогут получить надбавку к зарплате в размере 80–100% от обычных выплат.

— Бизнес хочет поделиться бедой — Белый дом и бизнес продолжают работу над вторым "антикризисным" пакетом для поддержки экономики в условиях пандемии.

— От рассады до доклада — Еще до подписания указа мэра Москвы Сергея Собянина о полной самоизоляции горожан в столице для недопущения распространения коронавируса закрылись все крупные торговые центры, рестораны, парикмахерские, бары и часть парков. Это не помешало многим жителям города провести первые по-настоящему теплые выходные на улицах, несмотря на предостережения властей.

— "Мы обсуждали с ним всякие садоводческие секреты" — В воскресенье, 29 марта, после продолжительной болезни скончался экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

— Кредитная история закончилась в прокуратуре — Как стало известно "Ъ", в Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца Стелла-банка Александра Ерхова и его предполагаемых сообщниц Регины Панайотиди и Радмилы Бессоновой.

— Иностранцам Крыма не видать — У граждан иностранных государств есть год для того, чтобы продать свои земельные участки в Крыму и Севастополе.

— Техосмотру тоже не поздоровится — Масштабная реформа техосмотра (ТО), скорее всего, сдвигается на неопределенный срок.

— Связь отправили отдыхать — Местные власти во многих регионах России решили закрыть сотни салонов сотовой связи на время объявленных из-за коронавируса выходных, несмотря на рекомендации Минкомсвязи.

— Рефрижераторы просят о вирусных скидках — Железнодорожные перевозчики скоропортящейся продукции на фоне пандемии коронавируса просят скидок, чтобы простимулировать поставки дальневосточной рыбы в западные регионы РФ в условиях, когда экспорт в КНР стал привлекательной альтернативой из-за ослабления рубля.

— "Продукция, которую закупает "Транснефть", не продается в магазине" — "Транснефть" предложила правительству изменить методику расчета тарифа на транспорт нефти, взяв за основу не индекс потребительских цен, а динамику цен в промышленности, строительстве, а также стоимость электроэнергии.

— "Арктика" получит двигатель через год — Как стало известно "Ъ", гребной электродвигатель на атомном ледоколе "Арктика" не подлежит восстановлению, его планируется заменить в доке в Кронштадте в 2021 году.

— Маркетмейкеры хотят на выход — Национальная финансовая ассоциация (НФА) обратилась в Банк России с предложением о принятии нового пакета антикризисных мер.

— Онлайн-торговле снизили комиссию — Банк России впервые воспользовался своим правом ограничивать банковские комиссии и установил предельный размер ставки по эквайрингу для интернет-магазинов на уровне 1%.

— "Каркаде" переехала в Газпромбанк — "Газпромбанк Лизинг" закрыл сделку по приобретению компании "Каркаде", специализирующейся на автолизинге.

— Хакеры сменили фокус — Хакеры сменили фокус атак, переключившись с прямой кражи денег на получение контроля над инфраструктурой компаний, следует из отчета "Ростелеком-Солара".

— За "Корнет" дали миллиарды — Входящий в ВТБ БМ-банк после шести лет попыток продал акции Московского межреспубликанского винодельческого завода и завода игристых вин "Корнет" в промзоне Очаково на западе Москвы.

— Интернет-провайдеры навестят жильцов — В связи с резким ростом числа заявок на подключение к домашнему интернету провайдеры просят ускорить принятие законопроекта о наделении их правом безвозмездного доступа к инфраструктуре многоквартирных домов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Ценопонижающее — Закон, который позволит правительству регулировать розничные цены на все медицинские изделия и лекарства, не ограничиваясь перечнем жизненно необходимых и важнейших, публикует "Российская газета".

— Свои все дома — В понедельник, 30 марта, Россия полностью закрывает сухопутную госграницу.

— Экзамен на каникулах — В этом году Единый госэкзамен начнется 8 июня, а Основной государственный экзамен (для учеников 9 классов) — 9 июня.

— Невидимку объявили в розыск — С новой "чумой XXI века" борются не только врачи и правительства, но и полиции почти всех стран.

— Соцзащита от вируса — Президент подписал перечень поручений по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.

— Газ для соседей — О бесперебойных поставках "голубого топлива" в регионы и за рубеж, а также о возможностях транспортировки в Восточную Сибирь и Западный Китай рассказал президенту глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече в Кремле.

— Бюллетени идут в печать — Центризбирком продолжит подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, но с учетом его переноса с 22 апреля на более поздний срок.

— Не скорая помощь — В России сегодня отсутствует эффективная отрасль, которая специализируется на разработке и производстве медицинской техники и изделий, что является одной из угроз устойчивого функционирования всей системы здравоохранения.

— Платежи с отсрочкой — Правительственная комиссия по вопросам развития малого и среднего предпринимательства рассмотрела положение этой категории бизнеса в нынешних условиях борьбы с коронавирусом.

— Вернут за руль — Водителям, лишенным судом прав за не связанные с алкоголем нарушения, предлагается объявить амнистию.

— Лечится деньгами — Спустя всего неделю Банк России принял второй, более масштабный антикризисный пакет мер.

— Реновация онлайн — Публичные слушания по программе реновации и другим важным городским проектам будут проходить в электронном формате — такое решение столичные власти приняли на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

— Вирус смыт — В столице утром в субботу прошла генеральная мойка улиц, первая после зимы.

— Никуда не летим — Расписание аэроэкспрессов изменится с 1 апреля. Из-за сокращения количества авиарейсов будут отменены ряд утренних и вечерних поездов на Шереметьевском и Домодедовском направлениях, сообщает пресс-служба компании "Аэроэкспресс".

— По единым правилам — Конституционный суд РФ официально разъяснил, что увольнение за нарушение присяги приравнивается к дисциплинарному взысканию.

— Штраф удвоят — Для таксистов и водителей автобусов, то есть тех, кто перевозит пассажиров, штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения предложено увеличить вдвое.

— Смартфон в голосе — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список приложений, которые с 1 июля будут обязательными для предустановки на смартфонах и планшетах.

— Зерну закрыли границу — Россия вводит временные квоты на экспорт основных зерновых культур.

— Прямая передача — Налоговые органы начинают предоставлять сведения о доходах граждан в региональные органы социальной защиты населения.

— Лечебный фронт — Минобороны России сообщило, что строительство многофункциональных военных медицинских центров, которые при необходимости смогут принимать больных коронавирусной инфекцией, ведется с опережением графика.

— Москва, киоск за нами — Столица сохранила газетные киоски и подала в этом пример регионам/

— Фейк, зараза, у порога — В одном из домов в центре Москвы паника — объявился больной с коронавирусом.

— С острой болью не оставят — Вводят свои антивирусные меры и поликлиники — как муниципальные, так и частные.

— Формула в Сети — Для российских школьников теперь доступны бесплатные онлайн "Сириус.Курсы"

— Карьера в цифре — Работодатели начали переходить на "электронные трудовые книжки". И хотя на эту тему дано уже множество разъяснений, остается немало вопросов по их практическому применению.

— Осталась музыка — Кшиштоф Пендерецкий умер в своем доме в Кракове в возрасте 86 лет.

ИЗВЕСТИЯ

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— Насчет остатка: в Госдуме ищут способ смягчить для пенсионеров налог на проценты — Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии. Об этом "Известиям" рассказал глава комитета Ярослав Нилов.

— У страха резюме велики: россияне стали активнее искать работу — Число резюме на сервисах по поиску работы за неполный март увеличилось на 12–23% в сравнении с тем же временем год назад, выяснили "Известия".

— Болезненный рост: выручка аптек увеличилась на 20% — Выручка аптек по итогам февраля оказалась на 20% больше, чем в том же месяце годом ранее. Рост продаж обеспечили не только средства от респираторных и вирусных инфекций — россияне стали больше приобретать все категории препаратов.

— Бить или не бить: незаконный алкоголь будут уничтожать — Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на законопроект правительства об уничтожении нелегального алкоголя.

— Город, которому нет: в столице вводят спецпропуска для выхода на улицу — С 30 марта по 5 апреля в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста.

— Ставь, где стоишь: инвалидам предложили дать свободу выбора парковки — С водителей-инвалидов, которым пришлось парковаться не на специально выделенных для них по квоте местах, предлагают не взимать штрафы.

— Курс на €: Сбербанк расширяет присутствие в Европе — Российский госмонополист сильнее конкурентов в ЕС, поэтому в условиях эпидемии и кризиса его "дочка" будет иметь преимущество.

— Защитная реакция: презервативы в Москве подорожали сильнее гречки — Цены на презервативы в столице за 16–22 марта выросли на 7% по сравнению с первой неделей месяца.

— Пар культуры и отдыха: как москвичи переходят на самоизоляцию — С 28 марта Москву перевели на особый режим: в ТЦ закрыли все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, кафе начали продавать еду только на вынос, а в городские парки перестали пускать посетителей.

— Выход из изоляции: как в условиях карантина работают волонтеры — Людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за распространения коронавируса, по всей стране помогают почти 10 тысяч волонтеров.

— По мерам — возможности: как изменит жизнь россиян борьба властей c COVID-19 — Рассмотрение законопроекта, упрощающего процедуру банкротства для попавших в сложную ситуацию граждан, может пройти в Госдуме уже 30 марта.

— Санкционный смотритель: как в мире наказывают за нарушение карантина Несоблюдение самоизоляции в большинстве стран чревато штрафами и тюрьмой

— Собачья участь: чем опасен COVID-19 для домашних питомцев и их хозяев — Коронавирус может передаваться от человека к домашним животным.

— У солдата карантин: как призывников защитят от инфекции — На время весеннего призыва, который стартует в апреле, Минобороны установило ряд дополнительных правил для предотвращения распространения коронавируса среди новобранцев.

— Нефть и песок: бои в пустыне обрушили добычу черного золота в Ливии — Военные поражения правительства национального согласия заставляют Турцию увеличивать траты на его поддержку.

— Выбить залпом: в Калининграде появились новые реактивные системы — В состав дислоцированной в Калининграде артиллерийской бригады вошел дивизион сверхдальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч".