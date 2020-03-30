ВАРШАВА, 30 мар — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов.

Польская компания сообщает, что 30 марта 2020 года она получила информацию о том, что "арбитражный суд в Стокгольме принял окончательное решение в арбитражном процессе по иску PGNiG против ПАО "Газпром" и ООО "Газпром Экспорт", в отношении снижения контрактной цены за газ, поставляемый компанией "Газпром" на основании контракта купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года".

По данным PGNIG, Арбитражный суд "изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого компанией "Газпром" в рамках Ямальского контракта, в частности в связи с ее непосредственной связью с котировками рынка природного газа на европейском энергетическом рынке".

"Применение измененной формулы ценообразования будет означать для PGNiG существенное улучшение условий ведения торговой деятельности за счет большей согласованности между индексацией цен, влияющих на стоимость импорта газа, и рыночной ценовой политикой продажи газа", — говорится в сообщении.

По данным польской компании, решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года, то есть с момента подачи компанией PGNiG требований об изменении цены на газ.

По мнению польской компании, решение суда "указывает на наличие разницы для возврата компанией "Газпром" в пользу PGNiG в размере около 1,5 миллиарда долларов США за период с 1 ноября 2014 года до 29 февраля 2020 года".

Контракт от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. Арбитраж Стокгольма в июле 2018 года вынес промежуточное решение по иску PGNiG к "Газпрому" о пересмотре цен на газ.

"Газпром" тогда сообщал, что суд согласился с его доводами и полностью отказал польской компании в изменении цены поставок газа. Однако польская сторона трактует судебное решение в свою пользу. PGNiG сообщала, что арбитражный суд признал доводы компании и постановил в частичном решении, что имеется контрактная предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте, на основании которого "Газпром" поставляет газ в Польшу (так называемый Ямальский контракт).