БРЮССЕЛЬ, 30 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Рецессия в мировой экономике, вызванная мерами борьбы с распространением нового коронавируса, будет куда сильнее, чем от последнего финансового кризиса, считают эксперты исследовательской и аналитической компании IHS Markit.

Они серьезно понизили прогнозы роста ВВП ряда регионов и мира в целом по сравнению с предыдущей оценкой, сделанной всего примерно две недели назад. При этом они отмечают, что дальнейшее ухудшение прогноза "почти гарантировано".

"IHS Markit теперь считает, что рецессия от COVID-19 будет более глубокой, чем та, что была вызвана мировым финансовым кризисом в 2008–2009 годах. Реальный глобальный ВВП должен упасть на 2,8% в 2020 году по сравнению с просадкой на 1,7% в 2009 году", — говорится в сообщении компании.

При этом еще две недели назад они не исключали роста глобального ВВП в нынешнем году на 0,7%. Теперь эксперты ждут, что экономика США сократится на 5,4%, тогда как ранее не исключали снижения лишь на 0,2%.

В еврозоне падение ВВП может составить 4,5%, а в Италии — 6% или более. Ранее в марте эксперты ожидали снижения экономики валютного блока в этом году на 1,5%. При этом пик сокращений ВВП в Европе может прийтись на второй квартал и оказаться куда хуже тех значений, что были зафиксированы в разгар последнего финансового кризиса.

Падение ВВП России может составить в 2020 году 3,4%, считают эксперты.

Что касается Китая, то ожидается, что в первом квартале экономическая активность в стране сократилась почти на двузначную цифру. Она восстановится раньше, чем в других странах, где распространение вируса произошло позднее. IHS Markit прогнозирует рост экономики Китая лишь на 2% в 2020 году, за которым последует более сильный, чем в среднем в других регионах, отскок в 2021 году из-за более раннего восстановления от пандемии. В предыдущем прогнозе компания предполагала рост ВВП страны в этом году на 3,9%.

При этом во всех перечисленных странах и регионах IHS Markit ждёт возвращения экономического роста в 2021 году, с подъемом мировой экономики на 3,3%.