БРЮССЕЛЬ, 30 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Страны Евросоюза вряд ли успеют до конца года договориться о новом семилетнем финансовом плане (MFF) ЕС, поэтому нужно оперативно разработать план Б, который может предполагать продление текущего бюджета на 2021 год, считают в Центре европейской политики (EPC).

На основе семилетнего финансового плана составляются ежегодные бюджеты ЕС, которые в основном наполняются средствами стран союза. Из этого бюджета финансируется множество программ, а сейчас идёт помощь в том числе и на борьбу с последствиями распространения нового коронавируса. При этом экономика ЕС очень страдает от этой пандемии и средства на ее поддержку, среди прочего, также могут поступать из бюджета союза.

В настоящее время действует финплан 2014-2020 годов, и до конца этого периода ЕС необходимо согласовать новый план на грядущую семилетку. Глава ЕК уже на фоне пандемии коронавируса отметила необходимость создания амбициозного бюджета ЕС.

"Ещё месяц назад следующий MFF был главным приоритетом в повестке дня Европейского союза. С тех пор в мире разразился беспрецедентный кризис в области здравоохранения, и справедливо, что переговоры по MFF были фактически приостановлены", — отмечается в сообщении EPC.

В идеале, государства ЕС могли бы быстро договориться о MFF, "но это маловероятно", считают в центре.

"Пришло время признать, что кризис COVID-19 делает невозможным завершение переговоров о MFF в обозримом будущем и что необходим второй план действий", — говорится в сообщении.

Поэтому нужны скоординированные действия институтов власти ЕС — Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента. Они должны "призвать государства-члены ЕС отложить переговоры и продлить нынешний MFF на один год", считают в EPC.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.