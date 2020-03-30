МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.

"С 21 апреля домашние подписки Office 365 получат название Microsoft 365, а также включат в себя новые функции и сервисы. Microsoft 365 — это эволюция Office 365, использующая новые возможности искусственного интеллекта (ИИ), разнообразный контент и шаблоны, а также мощь облачных вычислений для совершенствования навыков работы с текстом, презентациями и оформлением", — говорится в релизе.

В обновленный Microsoft 365 войдут сервис для управления экранным временем и геолокацией на устройствах членов семьи Microsoft Family Safety, сервис для коммуникаций Microsoft Teams, сервис на базе искусственного интеллекта для улучшения качества текста Microsoft Editor и другие обновления.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.