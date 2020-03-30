ЛОНДОН, 30 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Темпы снижения мирового промышленного производства в 2020 году достигнут 3%, но в 2021 году после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, рост производства может составить около 5%. Такой прогноз в понедельник озвучили экономисты британской аналитической компании Oxford Economics (ОЕ).

По оценке аналитиков, падение производства в Китае, где в декабре прошлого года началась вспышка коронавируса, в первом квартале достигнет 14%. Во втором квартале начнется медленное восстановление производства. "Мы ожидаем последовательного восстановления после второго квартала, поскольку повседневная жизнь возвращается в обычное русло, а предприятия работают сверхурочно, чтобы наверстать упущенное из-за спада активности", — отмечается в аналитическом отчете ОЕ.

Меры по сдерживанию распространения коронавируса в европейских странах, США, Канаде и Австралии также привели к сильному снижению экономической активности в указанных регионах. "В США и еврозоне мы ожидаем сокращения промышленного производства в квартальном исчислении на 4,6% и 4,1% во втором квартале соответственно. Сильно пострадают секторы экономики, направленные на потребителя", — указали экономисты.

Впрочем, после снятия ограничений в связи с коронавирусом возможен значительный рост экономической активности. После падения на 3% в текущем году темпы роста мирового промышленного роста в 2021 году могут составить около 5%. "Компании промышленного сектора, которые смогут пережить кризис, должны увидеть восстановление производства к концу 2020 года и в начале 2021 года, поскольку запасы будут пополняться, а также будет заполняться неудовлетворенный спрос. Мы ожидаем роста мирового промышленного производства почти на 5% в 2021 году", — указано в отчете.