ВАШИНГТОН, 30 мар /ПРАЙМ/. Всемирный банк (ВБ) обратился к странам "большой двадцатки" с просьбой пересмотреть политику пошлин в отношении товаров первой необходимости и тех, что необходимы для борьбы с пандемией коронавируса, говорится в заявлении банка.

"Мы предлагаем министрам торговли G20 принять решение о конкретных действиях по смягчению пандемии и ускорению восстановления… Воздерживаться от новых ограничений на экспорт важнейших предметов медицинского назначения, продуктов питания или других ключевых продуктов… Отменить или снизить тарифы на импорт продукции (для борьбы с — ред.) COVID-19, а также снизить или временно приостановить взимание пошлин и налогов на экспорт продуктов питания и других ключевых товаров для защиты доходов домашних хозяйств и деловой активности", — отмечается в заявлении.

Банк призвал страны обеспечить гарантии, "что жизненно важные продукты могут безопасно пересекать границы, обеспечивая непрерывность таможенного контроля пограничных служб для критически важных поставок, а также необходимых транспортных и логистических услуг".

Также банк призвал страны "обеспечить постоянный доступ к капиталу и торговому финансированию для средних, малых и микропредприятий".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.