ЖЕНЕВА, 31 мар /ПРАЙМ/, Елизавета Исакова. Для преодоления негативных последствий от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 развивающимся странам потребуется 2,5 триллиона долларов, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном в понедельник.

В докладе подчеркивается, что развивающиеся страны, за исключением Китая, где проживает почти две трети населения планеты, могут в результате пандемии COVID-19 понести тяжелейшие экономические потери, превышающие финансовые проблемы кризиса 2008 года.

"Экономические последствия этого шока продолжаются, и их становится все труднее предсказывать, однако есть явные признаки того, что ситуация в развивающихся странах будет гораздо хуже, прежде чем она улучшится", — заявил генеральный секретарь ЮНКТАД Мукиса Китуйи, слова которого приводятся в сообщении.

По оценкам ЮНКТАД, отток капитала среди развивающихся стран в феврале-марте составил 59 триллионов долларов, что в два раза больше, чем после финансового кризиса 2008 года. Падение цен на сырье, которое является одним из основных доходов таких государств, составило в среднем 37%, а курсы валют с начала 2020 года снизились по отношению к доллару от 5 до 25%.

По мнению ЮНКТАД, в том числе из-за этого развивающиеся экономики в ближайшие пару лет будут иметь недостаток финансирования в размере от 2 до 3 триллионов долларов. Развитые государства должны оказать им финансовую помощь. В частности, 1 триллион долларов должен быть предоставлен за счет более широкого использования специальных прав заимствования. Еще 1 триллион должен быть предоставлен за счет списания задолженностей развивающихся стран. И еще 500 миллиардов долларов необходимы для финансирования Плана Маршалла по восстановлению здравоохранения и выделенные в виде грантов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.