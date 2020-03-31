МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Совфед на внеочередном заседании во вторник рассмотрит пакет законопроектов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса.

Предполагается, что во вторник до обеда их примет Госдума, после 15.00 мск документы будут рассматривать сенаторы.

Базовый законопроект предоставляет правительству РФ право вводить режим ЧС на всей территории страны. В частности, предлагается установить право правительства РФ в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Документом предлагается наделить правительство правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или ЧС.

Также правительство в случае ЧС, согласно проекту, может вводить ограничения на оптовую и розничную торговлю медизделиями, устанавливать особый порядок регистрации и обращения препаратов и медизделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Кроме того, предусматриваются особенности регулирования государственных и муниципальных закупок.

Второй документ вносит изменения в закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году".

В законодательство вносится ряд изменений срочного и первоочередного характера. В частности, для своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, законопроектом предусмотрена возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим использованием на реализацию указанных мероприятий, а также на иные цели, определенные кабмином.

Глава комитета СФ по бюджету Анатолий Артамонов ранее отметил, что поправками предлагается ввести дополнительное основание для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в закон о бюджете.

Сенаторы также планируют рассмотреть законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ и получении выплат на ребёнка без подачи заявления.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты больничного до МРОТ. Предполагается, что такая мера будет действовать до конца года. Оплачивать больничный исходя из МРОТ будут в том случае, если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц окажется ниже этой суммы.

С такой инициативой ранее выступил президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам о мерах поддержки экономики и граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Кроме этого, законопроект предлагает освободить семьи до 1 октября 2020 года от обязанности подавать заявление о назначении на новый срок выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

Еще один законопроект наделяет правительство правом устанавливать особенности и порядок оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий. Таким правом кабмин может воспользоваться в случае чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Кроме того, сенаторы рассмотрят закон, который позволяет с 1 июля 2020 года любым регионам вводить налоговый режим для самозанятых граждан.

В настоящее время в 23 субъектах РФ проводится эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", который "уже доказал свою эффективность", считают разработчики. Они обращают внимание, что на такой режим уже перешло 550 тысяч человек.