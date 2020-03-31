ВАШИНГТОН, 31 мар /ПРАЙМ/. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в ходе виртуального общения на министерской встрече "большой двадцатки" заявил, что зависимость от дешевых поставок медицинских товаров из других стран сделала США уязвимыми.

"Как показал кризис, чрезмерная зависимость от других стран как источника дешевых медицинских товаров и материалов создала стратегическую уязвимость для нашей экономики", — говорится в тексте выступления Лайтхайзера, размещённом на сейте американского торгпредства.

"В Соединенных Штатах мы поощряем диверсификацию цепочек поставок и стремимся стимулировать увеличение производства в стране", — добавил он.