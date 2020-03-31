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КОММЕРСАНТ

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— Прием по назначению Кремля — 30 марта президент России Владимир Путин провел совещание со своими полпредами в федеральных округах. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что в начале нерабочей недели президент должен был появиться перед людьми и подтвердить факт своего существования на рабочем месте.

— Самоизоляция расползается по стране — Режим самоизоляции, предполагающий аналогичные общемировым карантинные меры и введенный с 30 марта в Москве и Московской области, распространяется на регионы. Утром премьер-министр Михаил Мишустин призвал глав регионов использовать опыт мэра Москвы Сергея Собянина, днем президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах подтвердил региональные полномочия.

— СOVID и КоАП нашли друг друга — В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал распространить ограничительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным в связи с распространением коронавируса COVID-19, на всю Россию. Накануне московский градоначальник подписал указ, предписывающий режим самоизоляции всем жителям города, вне зависимости от состояния их здоровья. Ограничения вызвали дискуссию в публичном пространстве и вопросы о том, правомерны ли действия мэра Москвы.

— Камеры нарушенного соблюдения — Власти Москвы будут отслеживать соблюдение режима самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab. Оборудование уже закуплено, хотя пока и не полностью развернуто. На первом этапе в систему внесут фото нарушителей карантина и заболевших в легкой форме, остающихся дома.

— Таксистам остановили счетчик — Таксисты жалуются на снижение гарантированных выплат от "Яндекс.Такси". На фоне мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса, спрос на поездки падает, поэтому агрегаторы готовятся перепрофилировать освободившихся водителей на доставку продуктов. При этом уже летом на рынке такси ожидается пополнение кадров из оставшихся без работы менеджеров.

— Дело Baring Vostok заказывают на дом — Как стало известно "Ъ", адвокаты основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, советника этой компании по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, а также других фигурантов громкого уголовного дела о предполагаемой растрате 2,5 млрд руб. в банке "Восточный", требуют перенесения ознакомления их подзащитных с материалами следствия из СКР на дом.

— Самозанятость как средство от вируса — В Госдуму внесен законопроект, принятие которого позволит любому региону уже этим летом ввести у себя режим налогообложения самозанятых. До сих пор эта возможность в рамках эксперимента была лишь у части субъектов РФ. Инициатива законодателей может стать не только способом достижения прежней цели — легализации серого сектора рынка труда,— но и мерой поддержки занятости на фоне нынешних ожиданий роста безработицы в малом и среднем бизнесе.

— Органы самоизоляции — Как стало известно "Ъ", на режим удаленного доступа переводят часть своих сотрудников все силовые и правоохранительные органы. Под сокращение присутствия на рабочих местах попали, прежде всего, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, а также гражданские служащие и часть руководителей, достигших 65-летнего возраста. При этом предусматриваются резервы, которые будут задействованы в случае заражения оставшихся на службе.

— Протесты попали под карантин — Власти российских регионов вводят ограничения на перемещения граждан в связи с распространением коронавируса. Это означает полный запрет на проведение любых протестных акций. Поэтому несистемные политики готовятся проводить протестные акции онлайн, участвуют в акции помощи соседям "COVIдарность", переводят свои организации на удаленную работу и намереваются оспаривать действия властей в судах.

— Французы уходят по-английски — Карантин ставит людей в ситуации, которые раньше было трудно себе представить. Корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов с горечью обнаружил: люди умирают от коронавируса в одиночестве и в последний путь их отправляют без особых церемоний.

— Вакцина от фейков — В Кремле уверены, что распространители фейков о коронавирусе должны нести серьезное наказание. Как заявил в конце прошлой недели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, авторы таких информационных уток "совершенно ненужным образом нагнетают обстановку". Вчера в Еврокомиссии также признали, что "очень обеспокоены" этим явлением и намерены "прилагать все возможные усилия" по борьбе с ним.

— За год неуважение к власти выразилось 51 раз — Год назад в России вступил в силу закон об административном наказании за "явное неуважение" к обществу, государству и органам власти. Во время его принятия международная правозащитная группа "Агора" заявляла, что закон разработан для борьбы с критикой президента Владимира Путина. Изучив правоприменительную практику за год, адвокат "Агоры" Станислав Селезнев утверждает, что это предсказание оказалось верным.

— Хлорная нефть утекает в прошлое — "Транснефть" урегулировала претензии по поставкам хлорной нефти с "Сургутнефтегазом", заявил "Ъ" представитель трубопроводной компании. Речь идет о поставках танкерных партий "Сургутнефтегаза" из Усть-Луги, а также на принадлежащий Total НПЗ Leune в Германии. В компаниях не называют точную сумму компенсаций, но, как утверждают в "Транснефти", она не превышает 15 долларов за баррель. Теперь единственным крупным поставщиком хлорной нефти с неурегулированными претензиями остается "Роснефть".

— Уголь вирусу не поддается — Влияние пандемии коронавируса на российскую угольную отрасль, судя по всему, пока является смешанным, а возможное негативное влияние на добычу будет иметь отложенный эффект. По данным на начало марта, отгрузки угля из Кузбасса идут как минимум без снижения, что подтверждают и источники "Ъ" в угольных компаниях. Однако ситуация может измениться по мере снижения цен на газ в долгосрочных контрактах в Европе и Азии вслед за нефтью.

— Европейский бензин приедет в Россию — Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть. В то же время российские нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны, так как выплачивают в бюджет отчисления по демпферу.

— Региональная авиация штурмует правительство — Сенатор от Магадана Анатолий Широков предложил правительству внести в перечень системообразующих предприятий 12 региональных авиакомпаний Дальнего Востока и Крайнего Севера. По его мнению, остановка работы хотя бы одного из этих перевозчиков повлечет катастрофические последствия для населения отдаленных территорий, в большинстве случаев не имеющих альтернативного транспорта.

— Вирус выходит на просрочку — Микрофинансисты, пытаясь минимизировать потери в условиях разворачивающегося кризиса, обратились к ЦБ с просьбой предоставить дополнительные послабления. Введение этих мер поддержки поможет списывать гражданам безнадежную задолженность и реструктуризировать займы без катастрофических последствий для компаний.

— У ЦБ возникли вопросы к опросам — Центральный банк (ЦБ) начал блокировать интернет-ресурсы, которые под видом акций и платных опросов проводили мошеннические трансакции, эксплуатируя уязвимости в платежных сервисах банков. Среди них — сайт распространившейся в рунете фейковой премии "Лайк года". Информацию об организаторах схемы передали в МВД.

— "Юнистрим" уходит в онлайн — Президент системы денежных переводов "Юнистрим" Кирилл Пальчун покидает свой пост и саму систему. На господина Пальчуна в значительной мере завязаны все контакты "Юнистрима" с партнерами. Собственники системы решили сделать упор на сегмент онлайн, специалистом в котором является новый президент компании Ксения Чернышева.

— Вкладчики снимают валюту — В феврале, когда началась первая волна ослабления рубля, валютные вкладчики расценили это как шанс зафиксировать свой доход. За месяц объем средств на валютных счетах сократился: россияне сняли почти $2 млрд со своих валютных накоплений. За март доход от переоценки вырос сильнее, при этом часть конвертированных средств уже направлялась на фондовый рынок на фоне падения котировок.

— Девелоперы ушли на карантин — Вызванный падением доходов населения спад покупательского спроса может вынудить девелоперов снизить стоимость новостроек в Москве на 5–10%. Но этой меры, вероятно, будет недостаточно, чтобы повысить доступность жилья.

— На кризис кладут плитку — Производители керамических материалов опасаются, что из-за возможного кризиса в экономике на фоне пандемии COVID-19 могут лишиться каналов поставок необходимых компонентов и оборудования из Италии и Испании. По подсчетам участников рынка, отрасль может потерять до 200 млрд руб. Чтобы этого не случилось, они просят помощи у федерального правительства, причем не только налоговых каникул, но и льгот для застройщиков, которые будут использовать керамические материалы российского производства.

— Здравницы нуждаются в лечении — Столкнувшиеся с необходимостью фактически прекратить работу до 1 июня этого года предприятия санаторно-курортной отрасли опасаются массовых банкротств частных игроков рынка, многие из которых выступают градообразующими. Для предотвращения этого бизнес предлагает наделить здравницы льготами для малых и средних предприятий, а также дать права на беспроцентные кредиты и налоговые послабления в течение трех месяцев с момента восстановления спроса.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Россия: домашнее задание — Президент РФ Владимир Путин провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах в режиме видеоконференции.

— С толстой сумкой — Большинство граждан перешли в режим самоизоляции и остались дома, но есть люди, которые продолжают в полном смысле слова находиться на передовой. В их числе курьеры и почтальоны.

— Доплата за риск — Врачи, работающие с инфицированными коронавирусом и оказавшимися в группе риска, могут получить доплаты к зарплатам в размере от 20 до 100% от обычных выплат. Проект постановления правительства об этом опубликовал Минздрав.

— Написано обидно — Любое оскорбление — уже повод брать под защиту честь и достоинство человека. Суды начали активно взыскивать компенсации морального вреда с граждан, которые оскорбляют собеседников по СМС, в мессенджерах или интернете.

— Без очков и сигарет — Список товаров, отнесенных к жизненно необходимым, изменен распоряжением главы правительства. В обновленной версии документа по-прежнему осталось 23 пункта, но его содержание заметно изменилось.

— Лихач первой свежести — Минюст сообщил об отказе увеличивать сроки давности по статьям, где сегодня срок давности составляет 2-3 месяца. Речь идет о таких нарушениях, как превышение скорости, нечитаемые номера транспортного средства или оставление места ДТП.

— Взятка в особом размере — По данным надзорного ведомства, ущерб от коррупционных преступлений в России в прошлом году составил около 55,1 млрд рублей.

— Право списание — Гражданам с низкими доходами и отсутствием имущества станет доступна бесплатная процедура банкротства. Она будет проводиться в упрощенном порядке. Законопроект доработало Минэкономразвития.

— Пример Москвы другим наука — Меры по усилению самоизоляции, которые приняли Москва и Подмосковье, оправданы, заявил Михаил Мишустин и рекомендовал регионам перенять данный опыт. Эти шаги — логичное продолжение политики президента по борьбе с коронавирусом, пояснил премьер.

— Техосмотру добавят срок — Сроки начала реформы техосмотра, которая должна положить конец продаже диагностических карт, могут сдвинуться. Минэкономразвития обсуждает этот вопрос с заинтересованными ведомствами, связывая отсрочку со снижением нагрузки на бизнес из-за пандемии коронавируса.

— Пшеница проросла в цене — Минсельхоз выставит на продажу запасы зерна из интервенционного фонда. Эта мера позволит стабилизировать цены на российскую продовольственную пшеницу, которые на прошлой неделе достигли исторического максимума.

— Разрядить остановку — Пассажиропоток на городских, пригородных и междугородних автобусных маршрутах снизился на 50%. В связи с этим перевозчики просят увеличить интервал движения транспорта, чтобы снизить издержки и предотвратить закрытие автопредприятий.

— Оценят риски — В МЧС России разработаны критерии и порядок отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным.

— Бомбы на глубине — Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ завершили гуманитарное разминирование в Лаосе, где они помогали коллегам из отряда "U-58" очищать территорию страны от взрывоопасных предметов.

— Бумажный поток — Несмотря на пандемию, крупный целлюлозно-бумажный холдинг работает в штатном режиме и наращивает производство.

— Противовирусные спецсредства — Не осталось таких сфер жизни, которые бы не затронула пандемия коронавируса. В борьбу с инфекцией втянуты все: врачи примеряют новые защитные костюмы, а военные строят медцентры.

— Генералы прошли тест — Строительство в пятнадцати регионах России 16 новых многопрофильных медицинских центров на 1600 койко-мест, которые военные возводят по поручению президента РФ, идет с опережением графика. Для ускорения работ Минобороны нарастило численность специалистов на этих объектах до 4,5 тысячи человек. Они трудятся круглосуточно, в три смены, эффективно используя 800 единиц техники.

— Оградит от любой заразы — Компания Ростех разработала комбинезон, предохраняющий практически от всех видов биологических угроз и агрессивной химии. Кроме того, для борьбы с коронавирусом компания поставит оборудование на сумму 12,5 млрд рублей.

— Доигрался в спецмашину — Сотрудники столичной Госавтоинспекции поймали злостного нарушителя правил дорожного движения. Впрочем, не поймать было невозможно. Уж слишком он выделялся в потоке. Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи и надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".

— Земля и вирус — Пандемию коронавируса и сопутствующую панику у населения президент Украины Владимир Зеленский использует как ширму для начала распродажи сельскохозяйственных земель. Снятия моратория на продажу черноземов от официального Киева сегодня ультимативно требует Международный валютный фонд (МВФ).

— Данте не до уроков — В связи с введением карантина итальянские школьники и студенты перешли на дистанционное обучение, которое стало серьезным испытанием не только для детей, но и для их родителей.

— Домашний разговор с Владимиром Снегиревым — Иногда бывает, что люди, о которых ты писал или брал у них интервью, становятся затем твоими друзьями либо ты просто поддерживаешь с ними связь. У меня таких много по всему миру. Попросил рассказать, как изменилась их личная жизнь в связи с необходимостью соблюдать условия изоляции, какие новые возможности открыл перед каждым из них кризис, что помогает им в это нелегкое время. И вот какие ответы получил.

— Научились жить в "тонусе" — Еще недавно Южная Корея была второго крупнейшего очага коронавируса COVID-19 в мире, уступая лишь Китаю. Сейчас же число выздоровевших уже превысило половину, а смертность остается на очень низком уровне.

— Попал в аварию и потерялся — Кассационный суд запретил лишать водителей прав заочно. Принцип простой: если водителю не дали шанса высказаться в свою защиту, то это серьезное процессуальное нарушение. Наказывать в таком случае его нельзя.

— Квартира без завещания — Споры о наследстве, по мнению юристов, одни из самых сложных, долгих и дорогих. Верховный суд дал разъяснения, которые могут оказаться полезными многим гражданам, столкнувшимся с проблемой раздела наследства.

— Наказавший платит — Суд в Нижегородской области обязал тюремное ведомство выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда осужденному, не получившему вовремя квалифицированной медицинской помощи в колонии.

— Курсом на стройку — После закрытия Россией своих границ из-за угрозы распространения коронавируса власти Якутии решили заменить на стройках иностранных рабочих бойцами студенческих отрядов.

— Перегнули — В подмосковном главке МВД установили, какой именно экипаж ДПС дезинформировал жителей Московской области о якобы введении в регионе комендантского часа. Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

— Колумб, ты ошибся! — Зачем в школьные экзамены включили расчет полиса ОСАГО? В каких расчетах ошибся Колумб? И чем опасна ментальная арифметика? Об этом "РГ" рассказал руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

— Урок из телевизора — Школа и родители оказались перед серьезным вызовом. Готовы ли российские учителя к переходу на дистанционное обучение? Кто растолкует родителями особенности новой "виртуальной" школы так, чтобы они могли помогать детям учиться на удаленке? На эти и другие вопросы журналистов и читателей "Российской газеты" на онлайн-встрече в редакции отвечал директор Федерального института развития образования РАНХиГС Максим Дулинов.

— Когда все дома — Чем заняться в нерабочую неделю всей семье? Особенно папам, которые наконец-то могут видеть ребенка, не когда он еще или уже спит, а целый день. На что хватает фантазии родителя? Оказывается, не все так запущено. Морской бой, лото, шахматы и шашки — это само собой.

— Без открытых дверей — Прогуляться по аудиториям университета, не выходя из дома? Получить личную онлайн-консультацию декана факультета? Похоже, именно в таком режиме российским вузам придется пока проводить традиционные Дни открытых дверей.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Продуктовый напор: россияне скупают морозильные камеры — Россияне закупаются морозильными камерами, чтобы сделать дополнительные запасы продуктов, выяснили "Известия". Рост спроса на этот товар, по данным онлайн-ритейлеров, за последние две недели доходил до 1700%.

— Грубый возраст: 50% россиян сталкиваются с агрессивными подростками — Каждый второй россиянин (50%) сталкивался с трудными подростками, в первую очередь агрессивными. Но в своих детях такое поведение заметили только 5%, показал опрос аналитического центра НАФИ.

— "В семье не без урода" — Президент потребовал жестко пресекать любые факты спекуляции и взвинчивания цен — Введение режима самоизоляции для жителей Москвы и Подмосковья — оправданная мера, которая необходима, для того чтобы остановить распространение COVID-19. Об этом Владимир Путин заявил на совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах РФ. По словам президента, профессиональный подход позволил России выиграть время и сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции.

— Следует шить: в России начали делать маски по новому регламенту — Российские регионы, столкнувшись с дефицитом нетканых одноразовых медицинских масок, самостоятельно приступили к их пошиву по новому регламенту — из марли. Быстрее всего процесс наладили там, где хорошо развита текстильная промышленность, например в Ивановской области.

— Шок расплаты: рецессия мировой экономики будет глубокой, но недолгой — Глобальная экономика находится в состоянии рецессии, глубина которой может оказаться беспрецедентной, говорится в исследовании американского инвестбанка JPMorgan (есть у "Известий"). Впрочем, шок для мирового ВВП будет хотя и сильным, но недолгим, при условии, что пандемию удастся взять под контроль ко второму полугодию. Начинает восстанавливаться спрос на рисковые активы, дно уже пройдено, отмечают аналитики.

— Идут на поправку: Госдума и СФ рассмотрят пакет антивирусных законов — Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, штрафы за невыполнение правил поведения при ЧС и разрешение дистанционной продажи рецептурных лекарств. Такие нормы содержит пакет из восьми законопроектов, который сразу в трех чтениях рассмотрит Госдума 31 марта.

— Сигнальные ракеты: хуситы предварили переговоры атакой на Эр-Рияд — Эр-Рияд попал под обстрел впервые с лета 2018 года, и системы ПВО страны вновь не смогли отразить атаку на столицу королевства. Эксперты считают, что этот удар имел не военное, а политическое значение. Хуситы демонстрируют свою силу перед предстоящими переговорами с противником и тестируют готовность его средств противовоздушной обороны к отражению массированных ударов по объектам инфраструктуры.

— Досрочная доставка: на курьерский рынок выходят новые игроки — Таксисты, оставшиеся без пассажиров, подключаются к растущему рынку онлайн-доставки продуктов, еды и лекарств. Агрегаторы, уже работающие в этой сфере, зафиксировали рост спроса в 3–4 раза, рассказали "Известиям" представители компаний. В ближайшее время на рынок планирует выйти еще несколько игроков.

— Сила с моря: черноморцы получат новейшие фрегаты — В Черном море развернуты новейшие фрегаты проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". В их арсенале носители крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковых "Циркон". Для кораблей построят всю необходимую инфраструктуру. Эксперты отмечают, что российские фрегаты станут важной сдерживающей силой в регионе. Такое решение можно расценивать как асимметричный ответ США после их выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

— Весомая проблема: найдена связь между коронавирусом и ожирением — Российские вирусологи и диетологи уверены, что индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях, в том числе и заражении коронавирусом нового типа. Чем показатель индекса больше, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа. Как следствие, такие люди будут гораздо хуже переносить COVID-19, что и подтверждает текущая статистика.

— Академический пропуск: из-за коронавируса в ЕС отменяются стажировки — После окончания пандемии COVID-19 Германия приложит максимум усилий для восстановления в кратчайшие сроки студенческих обменов с Россией. Об этом "Известиям" заявил уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Дирк Визе.

— Что изменится в жизни россиян с 1 апреля — В апреле в России вырастут социальные пенсии — их проиндексируют с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров за 2019 год на 6,1%, а неплательщики налогов начнут получать напоминания по телефону и электронной почте. Кроме того, в стране в новую фазу входит борьба с распространением коронавируса — с конца марта в Москве и Подмосковье вводится режим жесткого карантина.

— Масштабная реорганизация: как модернизация влияет на число врачей в регионах — Максатихинский район Тверской области с населением почти 15 тыс. человек постепенно остается без медицинской помощи. Штат врачей сокращается, отделения закрываются. Больных с инсультом бригаде "скорой" приходится везти в соседние районы или областной центр. Такая же участь могла постигнуть и беременных. Как сообщили "Известиям" медики и местные жители, пока роддом удалось отстоять, но что будет дальше, неизвестно.

— Игра на вылет: что происходит с иностранцами, оставшимися в российских аэропортах — В новосибирском аэропорту Толмачево объявили голодовку жители Киргизии, которые не могут попасть на родину, об этом говорится в видеоролике, размещенном в интернете 28 марта. Всего в здании находятся 200 человек, включая женщин и детей, — улететь самостоятельно они не могут, поскольку и Россия, и Киргизия закрыли границы из-за распространения коронавируса, а специальный борт за ними направлен не был.

— Раскрыты обстоятельства смерти второго пациента с COVID-19 в Петербурге — Второй умерший, с подтвердившимся диагнозом коронавирус, был госпитализирован в Петербурге с острым инфарктом миокарда, сообщил 30 марта оперативный штаб города.