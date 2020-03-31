МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Сервис онлайн-бронирования недвижимости Airbnb планирует выделить сумму в размере 250 миллионов долларов для выплат хозяевам, сдающим жилье, которые потеряли бронь из-за пандемии коронавируса, следует из письма главы компании Брайана Чески.

В начале месяца компания заявила, что хозяева, принимающие гостей из пострадавших от вируса регионов, гости, путешествующие в серьезно пострадавшие регионы или из них, а также любой пользователь, если его поездка подпадает под ограничения со стороны властей, могут без штрафа отменить бронирования.

"Мы выплатим 250 миллионов долларов хозяевам, чтобы покрыть расходы на отмены бронирований, вызванные пандемией COVID-19… Если гость отменяет бронирование жилья из-за обстоятельств, связанных с вспышкой COVID-19, с периодом въезда с 14 марта по 31 мая, мы выплатим вам (хозяевам — ред.) 25% от суммы, которую вы обычно получаете в соответствии с правилами отмены бронирования", — говорится в заявлении Чески.

По словам главы компании, выплаты начнутся с апреля.

Компания также планирует создать фонд помощи "суперхозяевам" в размере 10 миллионов долларов, чтобы помочь некоторым из них оплатить аренду или ипотеку. Сотрудники компании собрали для фонда 1 миллион долларов, а Чески вместе с соучредителями Натаном Блечарчиком и Джо Геббиа добавят остальные 9 миллионов долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.