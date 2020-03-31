МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Все больше жителей Москвы остаются дома — "индекс самоизоляции" 31 марта утром вырос до 3,4 с 3,2 накануне вечером, следует из данных "Яндекса".

"Большинство людей дома. И вы оставайтесь", — говорится в материалах компании. Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы с 30 марта

"Яндекс" в понедельник сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

В некоторых подмосковных городах уровень самоизоляции выше, чем в столице. Так, больший уровень самоизоляции фиксируется в Железнодорожном (4), Электростали (3,9), Лобне (3,9), Раменском (3,8), Жуковском (3,7), Балашихе (3,6). А вот в Видном и Реутове индекс ниже – лишь 3.

В ряде регионов России, включая Москву и Подмосковье, введен режим самоизоляции жителей для предотвращения распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались. В России, по последним данным, насчитывается 2337 заболевших.