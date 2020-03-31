МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Из топ-15 банков по объему выдачи ипотечных кредитов восемь повысили ставку по кредитам на новостройки и по рефинансированию, десять – по кредитам на вторичном рынке, говорится в сообщении Дом.РФ.

Основным фактором роста ставок стало увеличение стоимости фондирования: доходность ОФЗ выросла на 0,7-0,9 процентного пункта – с 5,7-6,2% до 6,4-7,1%, а крупнейшие банки начали повышать ставки по депозитам. В результате, вероятно, приостановилась тенденция к снижению ипотечных ставок с 10,6% в мае 2019 года до 8,7% – целевого показателя национального проекта "Жилье и городская среда" на 2020 год – в феврале 2020 года", — поясняется в нем.

В основном ставки повышаются частными банками и банками с иностранным участием, в то время как государственные банки держат ставки по кредитам на первичном рынке на прежнем уровне, уточняется в сообщении.

Банк "Дом.РФ" оказался единственным крупным банком, который де-факто понизил ставку по рыночным кредитам на новостройки в марте 2020 года. Это стало возможным за счет увеличения размера скидки за предоставление справки из пенсионного фонда России в электронной форме с 0,2 до 0,4 процентного пункта, подчеркивается в материале.

"Данное снижение ставки является примером того, как перевод выдачи ипотеки в электронный вид позволяет банку снизить риски и операционные издержки, связанные с кредитом. Цифровизация ипотечного кредитования является одной из ключевых мер, предусмотренных дорожной картой по развитию ипотечного рынка. Дорожная карта, подготовленная Правительством России, направлена на стимулирование ипотечного кредитования и снижение ставки по ипотечным кредитам ниже 8% в 2024 году", – приводятся в сообщении слова директора Digital банка "Дом.РФ" Олега Комлика.