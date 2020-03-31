БРЮССЕЛЬ, 31 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Евросоюзу будут необходимы беспрецедентные инвестиции для выхода из кризиса, сложившегося из-за распространения нового коронавируса, говорится в сообщении Совета ЕС.

Во вторник руководитель Евросовета Шарль Мишель провёл видеоконференцию с главами Европейской комиссии, ЕЦБ и Еврогруппы для обсуждения итогов совещания лидеров стран ЕС, которое прошло 26 марта. Тогда главы государств союза поручили ЕК и Совету ЕС разработать план действий по выходу из ситуации, сложившейся из-за борьбы с пандемией COVID-19. Еврогруппе было поручено представить свои предложения в течение двух недель.

Руководители Евросовета, ЕК, ЕЦБ и Еврогруппы "сегодня обсудили социально-экономические последствия кризиса COVID-19 и дальнейшие шаги", говорится в релизе.

"Требуется скоординированная стратегия выхода, комплексный план восстановления и беспрецедентные инвестиции", — отмечается в нем.

Чтобы придать импульс европейской экономике, придется использовать все доступные меры на национальном и европейском уровне, общий бюджет ЕС должен быть адаптирован к этому кризису, говорится в сообщении.