МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Японская финансовая компания SBI Holdings получила 20% в финтех-платформе группы Qiwi — QPlatform, говорится в пресс-релизе группы.

QPlatform — это интеграционная платформа с облачной инфраструктурой, которая призвана помогать банкам интегрировать финтех-инновации. В данный момент у QPlatform стратегические партнерства с двумя банками — "Абсолют" и SBI, ведутся переговоры с другими кредитными организациями.

Дополнительной мотивацией для динамичного развития проекта также станет передача доли акций компании топ-менеджменту QPlatform, отмечается в релизе.

"В результате сделки топ-менеджмент QPlatform разделил между собой 20%, доля SBI составила 20%. Группа Qiwi, которая остается акционером компании, видит перспективы для дальнейшего роста и развития QPlatform — как финансового, так и территориального. У Qiwi остается 60% компании", — сказано в сообщении.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в четвертом квартале 2019 года увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1,168 миллиарда рублей.