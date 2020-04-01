МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Американская корпорация Xerox на фоне экономических последствий пандемии коронавируса отказалась от идеи приобрести компанию HP, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление корпорации.

"Текущий глобальный кризис здравоохранения и вытекающие макроэкономические и рыночные потрясения, вызванные COVID-19, создали ситуацию, которая не способствует тому, чтобы Xerox продолжала попытки приобрести HP Inc", — говорится в заявлении Xerox, которое цитирует телеканал.

Корпорация отметила также, что не будет выдвигать список своих кандидатов в совет директоров HP.

В ноябре 2019 года Xerox сделала предложение HP Inc. о покупке за 33,5 миллиарда долларов, которое позднее было отклонено, поскольку компания посчитала, что такие условия покупки недооценивают HP. В феврале 2020 года Xerox увеличила стоимость предложения о покупке HP почти на 10%, до 24 долларов за акцию против предыдущего предложения в 22 доллара. Однако HP снова отказалась.

Корпорация Xerox Corp. была основана в 1906 году в Рочестере (штат Нью-Йорк, США). Специализируется на разработке технологий в области печати и управления документами. Стала первой компанией, наладившей массовый выпуск копировальных аппаратов собственной конструкции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.