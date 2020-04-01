МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Московские и подмосковные салоны красоты из-за их временного закрытия на фоне пандемии коронавируса в перспективе могут потерять до 20% клиентов из-за их перехода к мастерам, которые работают на дому, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, согласно которому с 28 марта по 5 апреля приостанавливают работу торговые центры, салоны красоты, рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд. Меры не коснутся аптек, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Аналогичные меры уже приняли ряд других российских регионов.

Как пояснила эксперт, всплеска перехода на "домашнее" обслуживание быть не должно, так как и до коронавируса эта сфера бизнеса была поделена на тех, кто работает в салонах, и тех, кто предпочитает обслуживать клиентов дома.

"И среди мастеров, и среди клиентов, есть те, кто предпочитает работать или обслуживаться на дому. Для перехода в "самостоятельное плавание" у мастеров должны быть условия: хорошая клиентская база и наличие клиентов, готовых получать услуги на дому, условия дома для оказания услуг. Но и не все клиенты готовы обслуживаться на дому, а предпочитают салоны. Поэтому если и произойдёт отток клиентов к индивидуальным мастерам, то 10-20%, не более", — сказала она, отметив, что произойти это может в течение года.

Тем не менее, она не исключила, что клиенты в будущем действительно могут отдать предпочтение индивидуальным мастерам, но не из-за коронавируса, а благодаря появлению статуса самозанятого.

"Любой мастер может зарегистрироваться в качестве самозанятого. Сейчас в Москве 130 тысяч человек зарегистрировано в качестве самозанятых, и это число постоянно растет. Поэтому в будущем, может и не только из-за коронавируса, отток из салонов может быть, так как определенная часть мастеров будет переходить на индивидуальное обслуживание", — добавила она.