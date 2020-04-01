БУЭНОС-АЙРЕС, 1 апр /ПРАЙМ/. Министр экономики Мартин Гусман на этой и следующей неделях проведет переговоры по реструктуризации долга с частными кредиторами, власти хотят реструктурировать 83 миллиарда долларов, сообщило министерство.

"Госдолг Аргентины находится в неустойчивом положении…. Задолженность, подлежащая реструктуризации, составляет 83 миллиарда долларов. Это лишь часть госдолга, но восстановление его устойчивости крайне необходимо для поиска выхода аргентинской экономики из кризиса", — отмечает министерство.

Основными принципами долговой политики страны также является возможность позволить экономике абсорбировать шоки финансового кризиса и кризиса из-за COVID-19 и подготовиться к возможным новым внешним потрясениям.

Ввиду того, что Аргентина не может выходить на внешние рынки заимствований, для выплаты долговых обязательств в иностранной валюте требуется значительный льготный период на ближайшие годы. Он необходим и для того, чтобы у страны была возможность пополнить международные резервы.

"Наш план — достичь 65 миллиардов долларов резервов к 2024 году. Ставится цель дополнительного пополнения резервов до 77 миллиардов долларов к 2030 году", — говорится в сообщении.

Кроме того, власти считают необходимым существенно сократить размер выплаты процентов по долгу в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Как отметило минэкономики, "министр будет на этой и следующей неделях встречаться с частными кредиторами". Ранее Гусман планировал завершить переговоры по долгу до 31 марта.