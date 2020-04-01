МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве к утру среды достиг 4,8 — это значит, что почти все жители российской столицы находятся дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в понедельник сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 06.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 4,8. Это означает, что на улице почти никого нет.

Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Железнодорожном и Красногорске (оба 5), самое низкое — в Реутове (4,1).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом большинство их жителей на 06.00 мск также находились дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже. Там индекс составил 5, т.е. все жители этих городов находились дома. Самое низкое значение было зафиксировано в Красноярске — 3,6 (местное время 10.00).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 2337 в 73 регионах, всего скончались от болезни 17 человек.