ВЕНА, 1 апр — ПРАЙМ. Уровень безработицы из-за коронавируса в Австрии в марте достиг рекордно высокого показателя с 1946 года, поднявшись на 4,7 процентных пункта до 12,2%, сообщает в среду австрийский телеканал OE24.

На конец марта уровень безработицы в республике по сравнению с предыдущим месяцем поднялся на 52,5% — в общей сложности 562 тысячи 522 человека оказались без занятости.

По последним данным, в Австрии коронавирусом заболели 10 366 человек, 128 скончались.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране и продолжает их ужесточать.

В данный момент в республике работают только продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки, основная масса работников и учащихся переведена на удаленный режим. На улицу разрешено выходить за едой, медикаментами или на прогулку, причем передвигаться можно либо одному, либо вместе с людьми, с которыми живешь. Собираться группой больше пяти человек запрещено. В случае нарушения этих правил грозит штраф до 3,6 тысячи евро.

Этот пакет ограничительных мер будет действовать как минимум до 13 апреля: канцлер Австрии Себастьян Курц ранее заявлял, что правительство нацелено на пошаговую отмену ограничений с 14 апреля, но с учетом размытия ситуации сроки могут сдвинуться на более поздний срок.