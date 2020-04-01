МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Индекс самоизоляции в Москве к вечеру среды вырос до 3,6 — большинство жителей российской столицы находились дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в понедельник сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 19.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,6, это означает, что большинство людей находилось дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Электростали (4,2) и Железнодорожном (4,1), самое низкое — в Котельниках (3,0).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом большая часть их жителей на 19.00 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Новосибирске (5,0) (местное время в городе — 23.00) и Красноярске (4,9) (местное время также 23.00).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались. В воскресенье вечером в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. При этом ранее властями было принято решение о прекращении работы всех объектов торговли, кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости, а также зоомагазинов и салонов связи. О введении режима самоизоляции уже сообщили несколько десятков регионов РФ.